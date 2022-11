Francesca Guacci, l'influencer che si è sottoposta all'intervento per non avere figli: "Non me ne pentirò"

La storia di Francesca Guacci ha aperto un dibattito sulle giovani donne e sulla maternità: l’influencer, infatti, ha scelto di sottoporsi ad un intervento per non avere figli. Si tratta della salpingectomia laterale, un’operazione chirurgica che consiste nella rimozione delle tube di Falloppio.

Francesca Guacci: “Non sono destinata a diventare madre”

Francesca Guacci, fitness influencer che si occupa di palestra, alimentazione e benessere, ha raccontato la sua storia a ‘Il Gazzettino’, oggi ha 28 anni.

A 23 anni ha scelto di sottoporsi a un intervento di salpingectomia laterale per chiudere le tube di Falloppio e scongiurare una gravidanza naturale. Un percorso, questo, nato dalla sua convinzione di non essere destinata a diventare madre.

A 23 anni Francesca Guacci si è sottoposta a un intervento per rimuovere le tube di Falloppio

“Ho scoperto che esisteva questa possibilità quando ero adolescente e gran parte delle conoscenze le ho apprese attraverso il web, perché i medici sono sempre stati poco predisposti”.

Secondo il suo ginecologo e altri scienziati, sostanzialmente, Francesca sarebbe stata troppo giovane per sottoporsi alla salpingectomia. Anche dopo il compimento della maggiore età, tuttavia, l’influencer si è sempre sentita contrastata nella sua scelta.

Soprattutto, la salpingectomia viene effettuata specialmente in casi particolari di carcinomi o infezioni. A 22 anni, tuttavia, Francesca ha imposto la sua scelta: “Volevo essere finalmente libera di trasformarmi nella donna che ho sempre sentito di essere. Lo ritenevo un mio preciso diritto e dovere”.

“Vivevo nel terrore di rimanere incinta”

Francesca racconta a ‘Il Gazzettino’ che prima dell’intervento viveva nel terrore di rimanere incinta: “Gli anticoncezionali non erano abbastanza per me”.

Addirittura, l’influencer racconta di esser stata denigrata insieme al compagno in un ospedale della provincia di Padova e di aver quindi trovato conforto in un ospedale del Veronese, presso il quale ha ottenuto l’intervento nel giro di un mese.

L’intervento: cos’è la salpingectomia laterale

La salpingectomia laterale è un intervento di rimozione delle tube di Falloppio. Francesca Guacci è stata sottoposta ad anestesia totale e laparoscopia, ma tuttavia racconta che si tratta di un’operazione poco invasiva.

Con la salpingectomia laterale la donna sarà impossibilitata a vivere una gravidanza naturale, cosa che invece sarebbe possibile con un intervento di tipo monolaterale.

La riflessione di Francesca Guacci sui figli

Francesca Guacci, nell’intervista, spiega il suo punto di vista sui figli: “I figli non sono semplicemente un accessorio: meritano amore, tempo, attenzioni. Per la vita che voglio io, non c’è posto per loro”.

Infine, l’influencer pensa al possibile pentimento: “Ogni decisione porta con sé una responsabilità. Non credo che mi pentirò mai. E, se anche dovesse accadere, penserò alla fecondazione in vitro“.