Francesca Ghio e la violenza subita a 12 anni, chiesta archiviazione per "fatti prescritti": lei fa ricorso

La procura di Genova ha presentato richiesta di archiviazione per il caso della consigliera comunale Francesca Ghio, che ha detto di essere stata violentata quando aveva 12 anni. I fatti sono avvenuti nel 2005 e quindi sono stati prescritti già da 8 anni. Gli avvocati di Ghio si opporranno e puntano almeno alla convocazione in procura.

Richiesta di archiviazione per il caso di Francesca Ghio

In un documento di due pagine, i magistrati incaricati di indagare sul caso di abusi sessuali raccontato dalla consigliera comunale di Genova, Francesca Ghio, hanno chiesto al Giudice per le indagini preliminari di archiviare il procedimento.

I magistrati ritengono infatti che non ci siano gli elementi per procedere perché il reato è stato prescritto 8 anni fa. La politica della Lista RossoVerde ha infatti detto di essere stata abusata quando aveva 12 anni, nel 2005.

All’epoca la legge sulla prescrizione prevedeva che la violenza sessuale su minori non fosse più perseguibile dopo 12 anni. Oggi è stata modificata: la prescrizione scatta dopo 24 anni dai fatti.

Il ricorso della consigliera comunale

Gli avvocati di Ghio hanno annunciato che si opporranno all’archiviazione del procedimento. A prendere la decisione definitiva sarà il giudice per le indagini preliminari.

L’obiettivo di Ghio non sarebbe quello di andare a un processo, quasi impossibile visto il periodo di tempo passato da quando è stato commesso il reato, ma vorrebbe almeno essere ascoltata in procura.

I magistrati hanno però specificato nella richiesta di archiviazione che non è necessario nessun approfondimento. Per verificare che il reato è stato prescritto bastano il certificato di nascita della consigliera e due articoli di giornale che riportano le sue dichiarazioni, in particolare quella sull’età che aveva quando è stata abusata.

L’intervento di Ghio in consiglio comunale

Lo scorso 27 novembre la consigliera comunale della Lista RossoVerde di Genova Francesca Ghio aveva tenuto un intervento in aula, in cui aveva raccontato, pochi giorni dopo la giornata nazionale contro la violenza sulle donne, la sua esperienza di abusi.

“Avevo dodici anni quando sono stata violentata fisicamente e psicologicamente, tra le mura di casa mia, da un uomo di cui mi fidavo, un dirigente genovese, il vostro bravo ragazzo”, aveva detto davanti ai suoi colleghi.