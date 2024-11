Francesca Fagnani su Andrea Giambruno ospite a Belve: "L'abbiamo invitato", ma Mediaset potrebbe opporsi

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Andrea Giambruno sarà ospite di Francesca Fagnani a Belve? L’indiscrezione circola da giorni. La padrona di casa del programma di Rai Due, intervenuta a Che Tempo Che Fa (Nove), ha spiegato di aver invitato l’ex compagno della premier Giorgia Meloni e che lui sarebbe contento di lasciarsi intervistare. Tuttavia non è detto che la trattativa vada in porto in quanto Mediaset potrebbe mettersi di traverso.

Andrea Giambruno a Belve da Francesca Fagnani? Mediaset potrebbe dire no

Belve, che tornerà in onda con una nuova stagione su Rai Due a partire da martedì 19 novembre, è pronta ad ospitare Giambruno. Il punto è che al momento manca l’ok di Mediaset, azienda che ha sotto contratto il giornalista. E non è detto che arriverà il via libera da parte del ‘Biscione’.

Fabio Fazio, conversando a CTCF con la collega Fagnani, ha chiesto delucidazioni sull’eventuale ospitata a Belve dell’ex compagno della premier.

“Noi lo abbiamo invitato”, ha spiegato la conduttrice. Fazio ha fatto dell’ironia: “Ma quella è l’ultima puntata o ce ne saranno altre?”. Fagnani ha riso divertita per poi riferire il punto in merito alla trattativa.

“Lui è contento e convinto di venire, noi siamo felici, ma non è certo. So che a Mediaset stanno dialogando, speriamo di vederlo”, ha dichiarato la giornalista in forza alla Rai.

“Stiamo dialogando – ha replicato Fazio con un sorriso beffardo – è una formula che in tv si usa molto. Quando c’è gente che litiga ferocemente, viene detto: ‘Stiamo dialogando con l’ufficio contratti…'”. “Stiamo dialogando con gli avvocati…”, ha aggiunto Fagnani sorridendo, avallando quanto detto dal conduttore.

Fagnani: “Ho intervistato Antonella Clerici e siamo diventate amiche”

“Che beneficio ha un ospite a raccontare ambiguità?”, ha incalzato Fazio, riferendosi al fatto che a Belve si pongono domande che spesso mettono in crisi l’ospite di turno.

“Io penso che ne escano meglio di come entrano – ha sostenuto Fagnani –. Il trattamento funziona perché in qualche modo umanizza. Le zone d’ombra sono molto più affascinanti delle luci. Intanto perché sono più nascoste, quindi tirarle fuori è affascinante”.

Con alcune persone intervistate ha anche stretto un legame amichevole: “Con alcuni sono diventata amica. Con Antonella Clerici, ad esempio. Esercitano una seduzione su di me, anche se non tutti, donne comprese.”

La difficoltà a organizzare le interviste a Belve e la battuta su Enrico Mentana

La giornalista ha poi spiegato dei problemi ad organizzare la trasmissione e le interviste per via di richieste e dietrofront di alcuni personaggi invitati.

“Il casting – ha narrato – è difficile, spesso gli ospiti cambiano idea, è molto complicata la gestione. All’inizio succedeva sempre che ci chiedessero i tagli, soprattutto sulle cose che alla fine erano la notizia”.

Infine una battuta sul suo compagno Enrico Mentana: “Dopo le maratone Enrico torna più fresco che mai, il contrario di quello che succede dopo le vacanze, che lo distruggono”.