Francesca Fagnani minacciata dalla criminalità per il suo ultimo libro: Prefettura di Roma attiva vigilanza

Francesca Fagnani, nota giornalista e autrice del libro “Mala – Roma Criminale”, è finita nel mirino della criminalità organizzata romana. La pubblicazione del suo ultimo libro ha suscitato reazioni violente da parte dei capi del malaffare nella Capitale, che hanno minacciato la giornalista. In risposta, la Prefettura di Roma ha attivato un servizio di vigilanza per garantire la sua sicurezza.

Arrivate minacce a Fagnani

Dopo l’uscita del suo libro “Mala – Roma Criminale”, Francesca Fagnani ha iniziato a ricevere minacce di morte. Questo libro, che descrive le attività illecite della criminalità organizzata di Roma, ha colpito il mondo del crimine.

Nel libro, Fagnani fa nomi e cognomi, tra cui quello di Michele Senese, noto come ‘o Pazzo, considerato il re del narcotraffico a Roma da decenni. Le minacce ricevute sono state giudicate estremamente serie dagli investigatori, da qui la decisione della Prefettura.

La decisione della Prefettura di Roma

La Prefettura di Roma, appresa la gravità delle minacce, ha immediatamente attivato un servizio di vigilanza per proteggere Francesca Fagnani. Le misure di sicurezza includono un aumento della sorveglianza intorno alla sua abitazione e nei luoghi che frequenta.

Le forze dell’ordine, già impegnate nella sua protezione dal 2021, hanno intensificato i controlli con una vigilanza radiocontrollata. La decisione di incrementare la sorveglianza è stata discussa durante una riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, sottolineando la delicatezza della situazione.

Conseguenze del libro ‘Mala – Roma Criminale’

Il libro “Mala – Roma Criminale” ha avuto un impatto significativo, non solo per il contenuto, ma anche per le conseguenze che ha portato alla giornalista. Francesca Fagnani, nel suo libro-inchiesta, mette in luce la struttura e le operazioni della malavita romana, dando rilevanza nazionale a fenomeni spesso trattati solo a livello locale. La pubblicazione ha irritato i vertici del crimine organizzato, portando a una serie di minacce che hanno richiesto l’intervento delle autorità.

Le autorità continueranno a monitorare attentamente la situazione, con l’obiettivo di garantire la sicurezza della giornalista e permetterle di proseguire il suo lavoro senza intimidazioni.