Frana sulla strada, traffico da Milano alla Valtellina paralizzato: chiusa la Statale 36 nei pressi di Lecco

Una frana ha interrotto la Strada Statale 36 che collega Milano alla Valtellina. Lo smottamento si è verificato nella notte tra sabato 13 e domenica 14 agosto all’altezza di Abbadia Lariana, in provincia di Lecco. La strada è stata chiusa al traffico in direzione nord. Diverse vetture sono state danneggiate, ma non si registrano feriti.

Frana sulla strada che collega Milano alla Valtellina

Pesanti i disagi per il traffico, anche alla luce dei molti turisti che in queste ore da Milano sono diretti verso le località di montagna della Valtellina e i laghi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia Stradale e i tecnici dell’Anas.

La strada è stata immediatamente chiusa al traffico per permettere la rimozione dei massi e la messa in sicurezza del costone.

Traffico paralizzato e lunghe code nei pressi di Lecco

Il traffico diretto verso nord è stato deviato lungo il raccordo Lecco-Valsassina (Lecco-Ballabio).

Trattandosi dell’unica strada percorribile per raggiungere la Valtellina e la parte alta del lago di Como, fin dalle prime ore del mattino sono state registrate lunghe code di auto.

L’Anas è al lavoro per riaprire al traffico la strada il prima possibile e permettere al traffico di scorrere in maniera regolare. La scorsa settimana diverse frane avevano colpito il Trentino Alto Adige provocando gravi danni.