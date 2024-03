Frana su binari a Avellino tra Foggia e Benevento e voragine spacca Italia a metà: vacanze di Pasqua a rischio

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Una frana di 250 metri ha spaccato in due l’Italia ferroviaria: lo smottamento, che ha creato una voragine, si è verificato in provincia di Avellino martedì 12 marzo.

Cosa è successo in provincia di Avellino e perché l’Italia è spaccata

Lo smottamento si è verificato nell’Avellinese tra Ariano Irpino e Montecalvo e ha provocato lo stop alla circolazione dei treni nella tratta tra Foggia e Benevento, che collega il versante tirrenico e quello adriatico all’altezza del confine tra Campania e Puglia.

Solo venerdì 15 marzo, come riferito da ‘TgCom24’ sono stati 24 i treni Frecciarossa che hanno subito variazioni nel percorso o cancellazioni dell’intera tratta. I forti disagi per i pendolari mettono a rischio le vacanze di Pasqua per chi si deve spostare tra Puglia e Campania.

Fonte foto: ANSA

Vacanze di Pasqua a rischio per chi viaggia in treno.

Trenta giorni di stop dopo la frana nell’Avellinese

La voragine si è aperta al di sopra della galleria Starza: circa 250 metri di dissesto, assieme a detriti e ai danni provocati a uno dei pozzi di areazione. Gli operatori sono già al lavoro per risolvere, ma ci vorrà del tempo prima che la circolazione ferroviaria possa ripartire senza inconvenienti. Il pozzo, infatti, deve essere ricostruito da zero e la parte della galleria danneggiata deve essere ripristinata.

Stando a quanto riportato dal ‘Corriere del Mezzogiorno’, sono previsti circa 30 giorni di interventi per tentare di ricucire la voragine e prima che tutto possa tornare alla normalità, inclusa la circolazione ferroviaria.

Forti disagi per i treni dopo la frana con voragine nella tratta Foggia-Benevento

Una parte d’Italia è paralizzata: i passeggeri dei treni a lunga percorrenza, ossia Alta Velocità e Intercity, hanno dovuto far fronte a cancellazioni e ritardi, oltre che con l’impossibilità di viaggiare su quel tratto di linea ferroviaria bloccato.

La Rete Ferroviaria Italiana ha messo a disposizione dei bus sostitutivi nella tratta Foggia-Benevento (e viceversa), ma ha segnalato la possibilità di ritardi “significativi”.

Un’altra opzione offerta da RFI ai passeggeri è stata quella di cancellare o riprogrammare il loro viaggio ma, come riportato dal ‘Corriere del Mezzogiorno, acquistare biglietti del treno nel weekend di Pasqua, coinvolto nel periodo di chiusura della tratta, sembra un’impresa quasi impossibile: risultano tutti “non disponibili”.

Biglietti aerei alle stelle dopo la frana sui binari del treno ad Avellino

Un’altra ipotesi è volare in aereo. Anche in questo caso, però, i disagi non mancano: si parte da un minimo di 150 euro per arrivare fino a 869 euro. La compagnia aerea Ita Airways ha specificato in alcune dichiarazioni riportate dal ‘Corriere della Sera’ che “i prezzi sono collegati al periodo festivo e seguono le normali dinamiche di mercato”.

Frana ad Avellino e caos treni: si muove il Parlamento

Nel pomeriggio di giovedì 14 marzo, un gruppo di parlamentari pugliesi del centrodestra ha incontrato i vertici delle aziende Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana, che hanno assicurato la massima disponibilità per riuscire a trovare delle soluzioni aggiuntive ai bus sostitutivi, in attesa della fine dei lavori.