Frana a Pieve Ligure vicino Genova dopo la pioggia, circa mille persone isolate: disagi sull'autostrada A10

Si continua a lavorare per riaprire al traffico via Roma a Pieve Ligure dopo la frana causata dalla pioggia che nel pomeriggio di lunedì ha lasciato isolate circa mille persone. È stata riaperta al traffico, invece, l’autostrada A10 tra Celle e Varazze in direzione Genova in seguito alla frana che la scorsa notte ha invaso la corsia centrale e quella di sorpasso.

Cosa è successo a Pieve Ligure vicino Genova

Ne pomeriggio di lunedì 26 febbraio una frana ha sfiorato uno scuolabus in via Roma a Pieve Ligure, nella provincia di Genova. Un migliaio di residenti nella parte alta del paese sono ancora isolati. I lavori per riaprire la strada, però, sono quasi ultimati e la riapertura è prevista a metà pomeriggio di martedì. Lo ha reso noto la Città metropolitana di Genova, sottolineando che “i lavori sono proseguiti tutta la notte senza interruzioni con il primo obbiettivo di riuscire a liberare una corsia”.

Il Comune di Pieve Ligure ha deciso di chiudere le scuole nella giornata di martedì 27 febbraio. Alcune persone sono state evacuate: hanno trovato sistemazione autonoma. I collegamenti con la parte alta del paese sono garantiti da un mezzo del Comune.

A Pieve Ligure, nella provincia di Genova, in Liguria, una frana ha sfiorato uno scuolabus nel pomeriggio di lunedì 26 febbraio. Circa mille persone sono rimaste isolate.

La situazione sull’autostrada A10 dopo la frana

È stata riaperta al traffico l’autostrada A10 tra Celle e Varazze in direzione Genova dopo la frana che, la scorsa notte, ha invaso la corsia centrale e quella di sorpasso. Aspi ha comunicato di aver riaperto il tratto a corsia unica. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale, assieme ai tecnici di Autostrade. Alle 5,30 del mattino di martedì l’autostrada è stata riaperta.

Altre frane si sono verificate nella notte anche a Cogoleto in via Bordin e sulla strada provinciale 456. Un albero è caduto a Genova Pegli in via Murta.

Allerta gialla per la pioggia in Liguria

Per la giornata di martedì 27 febbraio, la Protezione civile ha comunicato un avviso di allerta gialla in Liguria in relazione al rischio idrogeologico.