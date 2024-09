Frana a Gragnano, il video della strada e delle auto travolte dal fango: evacuate 20 persone, le immagini

Momenti di paura. Nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 settembre Gragnano, in provincia di Napoli, è stato teatro di una frana che ha costretto 20 persone (5 famiglie in tutto) a lasciare le proprie case. L’ordinanza è stata firmata dal sindaco del comune campano. Il video della colata di fango, che ha allagato le strade e travolto alcune auto, è stato condiviso sui social.

Il video della frana a Gragnano

Sul posto, dopo le segnalazioni della frana, sono accorsi i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e della stazione di Sant’Antonio Abate.

Nel video diffuso sui social si vedono acqua e detriti provenienti dal monte Pendolo invadere via Piana, via Sanzano, via Castellammare e la statale in direzione Agerola.

Fonte foto: Tuttocittà.it Gragnano, in provincia di Napoli, dove si è registrata la frana

Tutte le strade sono state immediatamente chiuse, con vigili del fuoco e Protezione civile al lavoro per ripristinarne la viabilità e verificare eventuali pericoli.

Evacuate 20 persone

Fortunatamente, secondo quanto riferito da Adnkronos, al momento non si registrano feriti né danni a cose.

Il sindaco del comune di Gragnano, Aniello D’Auria, ha disposto l’evacuazione a scopo precauzionale per 20 persone (5 famiglie in tutto), tutte residenti in via Piana e in via Sanzano, attraverso un’ordinanza.

Le immagini condivise dal sindaco

Aniello D’Auria, dopodiché, si è recato sul luogo del disastro, in provincia di Napoli.

Sulla propria pagina Facebook ha scelto di condividere alcune foto, scattate dopo la frana.