Fotografa bimbi in spiaggia all'Isola d'Elba: turista denunciato per detenzione di materiale pedopornografico

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Momenti di tensione in una spiaggia dell’Isola d’Elba, dove un uomo è stato colto in flagrante mentre fotografava di nascosto una bambina di pochi anni in costume. Si tratta di un turista ungherese di 57 anni, che molti bagnanti avevano già avvistato muoversi in atteggiamenti sospetti nei giorni precedenti. Nei suoi confronti è scattata una denuncia a piede libero.

Fotografa una bimba in spiaggia ma viene scoperto

L’uomo era giunto all’Elba per trascorrere una vacanza come tanti altri turisti. Tuttavia il suo comportamento non è passato inosservato agli occhi di diverse persone presenti sulla spiaggia affollata.

A scoprirlo fotografare di nascosto una bambina sono stati gli stessi genitori della piccola. Il 57enne si era posizionato con il suo smartphone in mano per scattare apparentemente alcune foto al panorama.

Fonte foto: Virgilio Notizie L’isola d’Elba, dove un turista 57enne è stato denunciato per detenzione di materiale pedopornografico

In realtà non era così: l’oggetto del suo interesse era proprio la bambina, che si trovava vicino a lui insieme alla famiglia inizialmente inconsapevole delle sue intenzioni.

L’arrivo dei carabinieri nella spiaggia elbana

La chiamata dei genitori della bimba alle forze dell’ordine è scattata immediatamente.

Sul posto è intervenuta dopo pochi minuti una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Portoferraio, già in servizio perlustrativo nelle località balneari più affollate dell’Isola d’Elba.

Prima che potesse fuggire, grazie alle indicazioni fornite i militari sono riusciti a bloccare il 57enne ungherese.

Successivamente hanno iniziato a raccogliere le testimonianze di alcuni bagnanti. Il turista è stato poi portato in caserma per tutti gli accertamenti del caso.

Foto di bimbi nel telefono e nel tablet: denunciato

I carabinieri per raccogliere ulteriori elementi utili all’indagine hanno perquisito la camera d’albergo in cui il 57enne stava alloggiando. Lì hanno trovato un tablet.

All’interno delle schede di memoria, esattamente come nello smartphone sequestrato, sono state scoperte numerose fotografie di bambini scattate in spiaggia nei giorni precedenti. Alcuni erano in costume, altri erano nudi.

I militari lo hanno così denunciato per detenzione di materiale pedopornografico. Come racconta Il Mattino, il 57enne è stato poi riconsegnato al responsabile del gruppo viaggio con cui era arrivato in Italia per l’immediato rimpatrio in Ungheria.