Foto alla scheda alle elezioni comunali: denunce da Lecce a Napoli, traditi dal flash e dal suono dello scatto

Domenica 14 e lunedì 15 maggio si sono tenute le elezioni amministrative in 595 Comuni italiani – tra cui un capoluogo di Regione, Ancona, e 12 capoluoghi di provincia – per eleggere il sindaco e rinnovare i Consigli comunali. Come in ogni tornata elettorale, non sono mancate denunce relative al voto: da Nord a Sud, diverse persone sono state sorprese a scattare foto alla scheda elettorale durante le operazioni di voto in cabina. A tradirli il flash e il rumore dello scatto.

Aprilia, 50enne scatta foto mentre vota

Un caso è stato segnalato nel comune di Aprilia, in provincia di Latina. Come riporta Latina Today, nel pomeriggio di domenica 14 maggio una donna di 50 anni di origini romene è stata sorpresa a scattare una foto alla scheda all’interno della cabina elettorale.

È stata la presidente di seggio ad accorgersi del fatto, avvertendo il rumore dello scatto dello smartphone. Sono quindi intervenuti i militari della guardia di finanza impegnati a presidiare il seggio.

Da quanto emerso, la donna avrebbe ammesso di aver fatto la foto per immortalare il suo primo voto in Italia: è stata segnalata all’Autorità giudiziaria.

Due denunce nel Napoletano

Anche a Marano in provincia di Napoli due persone sono state denunciate per aver immortalato il loro voto all’interno della cabina. I casi si sono verificati nella giornata di domenica in due diversi seggi.

Come riportano diverse testate locali, il primo alla scuola San Rocco, dove i carabinieri hanno sorpreso e denunciato un 35enne per aver scattato una foto alla scheda durante il voto. A tradirlo il clic delle fotocamere del telefono.

Fonte foto: ANSA

Il secondo al seggio nella scuola Monteleone, dove un 32enne è stato beccato a fotografare la propria preferenza. Anche in questo caso è stato scoperto dal rumore dello scatto.

Un caso in provincia di Lecce

Una denuncia anche ad Alezio, in provincia di Lecce. Secondo quanto riferisce LeccePrima, il protagonista è un 48enne del posto accusato di aver scattato una foto alla scheda durante il voto lunedì mattina.

Ad accorgersi sarebbe stata una rappresentante di lista che ha avvisato il presidente di seggio. Sul posto è quindi intervenuta la polizia che ha denunciato l’uomo.

Fotografare il voto è un reato

Come noto è assolutamente vietato fotografare il voto o anche il semplice introdurre in cabina telefoni e altri dispositivi in grado di fotografare o filmare la scheda elettorale.

Si tratta di un reato perseguibile penalmente, come stabilito dalla legge 96/2008. La norma prevede in caso di violazione un sanzione pecuniaria che va da 300 a 1.000 euro fino al carcere con l’arresto da tre a sei mesi.