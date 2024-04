Forti piogge e inondazioni a Dubai con 18 morti in Oman: auto sott'acqua e voli cancellati, i video sui social

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Una forte perturbazione ha colpito martedì 16 aprile gli Emirati Arabi, portando piogge torrenziali e pericolose inondazioni in zone solitamente aride come Dubai. Le precipitazioni hanno causato allagamenti, bloccando strade e interrompendo i voli all’aeroporto internazionale. Fra eventi cancellati e chiusura delle scuole, si moltiplicano i filmati e i messaggi sui social che testimoniano l’eccezionalità dell’evento climatico. Le piogge hanno colpito anche Bahrain, Qatar, Arabia Saudita e Oman, dove le pesanti inondazioni hanno causato 18 morti, tra cui dieci giovanissimi.

È un evento climatico a dir poco eccezionale quello che martedì 16 aprile ha colpito gli Emirati Arabi, con piogge abbondanti che hanno letteralmente sommerso Dubai.

Le immagini, che stanno facendo rapidamente il giro del mondo, mostrano auto di lusso completamente coperte dall’acqua, oltre all’aeroporto e stazioni della metropolitana allagate.

Le forti piogge hanno causato pesanti inondazioni anche in Oman, con un bilancio di 18 morti fra i quali dieci scolari travolti mentre erano all’interno di un veicolo, secondo quanto riferito dal Comitato nazionale per la gestione delle emergenze del Paese.

Disagi a Dubai per le piogge torrenziali, voli cancellati

Questo evento ha dimostrato la vulnerabilità dell’area alle precipitazioni intense, sicuramente inconsuete, e ha richiesto interventi immediati per mitigare gli effetti dell’alluvione.

Le precipitazioni intense, iniziate nella notte fra lunedì e martedì, unitamente ai forti venti, hanno causato l’interruzione dei voli all’aeroporto di Dubai e causato disagi significativi.

Le autorità hanno inviato autobotti per drenare l’acqua dalle strade, molte delle quali prive di sistemi di contenimento adeguati. La pioggia torrenziale ha determinato, inoltre, il rinvio di un giorno della semifinale della Coppa dei Campioni asiatica tra Al-Ain e i sauditi dell’Al Hilal.

I video e le testimonianze dell’alluvione di Dubai sui social

Si stima che siano caduti oltre 30 millimetri di pioggia nella mattinata, con previsioni di 128 mm nel corso della giornata di martedì. Precipitazioni hanno interessato anche Bahrain, Qatar e Arabia Saudita.

Le piogge torrenziali hanno creato situazioni insolite a Dubai, con la necessità di chiudere gli istituti scolastici e molti post sui social che testimoniano l’impatto.

Alcuni hanno raccontato di essere rimasti bloccati nelle vetture costose sommerse, mentre altri condividono immagini degli allagamenti nei centri commerciali e negli hotel di lusso.

L’evento è sicuramente inedito per questa regione del mondo, e in molti stanno leggendo l’accaduto come l’ennesima testimonianza degli effetti del cambiamento climatico.