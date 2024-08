Forte terremoto di magnitudo 6.9 a Tonga: paura al Forum delle Isole del Pacifico ma niente allerta tsunami

Un forte terremoto di magnitudo 6.9 ha scosso l’arcipelago di Tonga nell’Oceano Pacifico nelle prime ore di lunedì 26 agosto. Il sisma, registrato dall’Istituto geofisico statunitense Usgs, ha avuto l’epicentro in mare, a una profondità di circa 106,7 km nei pressi di Pangai.

Terremoto di magnitudo 6.9 a Tonga

Nonostante l’intensità della scossa, non è stata diramata alcuna allerta tsunami, ma alcune attività commerciali situate lungo la costa sono state evacuate per precauzione.

Il terremoto è stato avvertito chiaramente anche negli edifici di Nuku’alofa, dove era in corso il Forum delle Isole del Pacifico, un importante incontro regionale a cui partecipano numerosi leader e il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.

Fonte foto: iStock

L’arcipelago di Tonga è una delle aree sismicamente più attive del pianeta

Il sisma ha interrotto momentaneamente i lavori, causando preoccupazione tra i presenti, ma non sono stati segnalati danni gravi o feriti.

Le parole di Antonio Guterres

Guterres, presente all’evento, ha colto l’occasione per ribadire l’importanza dei sistemi di allerta precoce per mitigare gli effetti delle catastrofi naturali.

In un messaggio pubblicato su X (ex Twitter), il segretario generale ha dichiarato: “Proprio mentre parlavo dell’importanza della preparazione alle catastrofi, abbiamo assistito a un terremoto. Grazie ai sistemi di allerta precoce, siamo stati subito informati che non c’era rischio di tsunami. L’Onu sta lavorando per garantire che entro il 2027 questi sistemi proteggano tutte le persone nel mondo“.

Il precedente del 2022

L’arcipelago di Tonga, situato in una delle aree sismicamente più attive del pianeta, è spesso soggetto a terremoti di alta intensità.

L’evento di lunedì 26 agosto ha ricordato ancora una volta la vulnerabilità delle isole del Pacifico e l’importanza di strumenti avanzati per la sicurezza delle popolazioni locali.

Le autorità continuano a monitorare la situazione, ma al momento non si registrano danni significativi.

Nel novembre del 2022, una scossa di magnitudo 7.3 fu registrata 211 chilometri a est di Neiafu, a una profondità di 24,8 chilometri.