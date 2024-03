Forte terremoto di magnitudo 4.5 in provincia di Udine: sentito anche in Veneto e Trentino, la situazione

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.5 è stata registrata nella serata di mercoledì 27 marzo 2024 in provincia di Udine. Il sisma, avvenuto attorno alle 22.19, ha avuto epicentro a Socchieve.

Terremoto nella provincia di Udine

Secondo i dati rilevati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma avvenuto nella sera di mercoledì 27 marzo ha avuto ipocentro a 10 chilometri di profondità

Il sisma è stato avvertito in tutta la zona e nella provincia di Udine, ma anche in altre parti di Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Trentino. Segnalazioni anche dalle vicine Austria e Slovenia.

I centralini dei vigili del fuoco hanno ricevuto decine e decine di telefonate.

La replica vicino Pordenone

Pochi minuti dopo, attorno alle 22.45, è stata registrata un’altra scossa di terremoto di intensità più lieve. L’epicentro è stato segnalato a Tramonti di Sopra, in provincia di Pordenone e a circa 30 chilometri da Socchieve.

L’ipocentro, riferisce l’Ingv, è stato rilevato a 9 chilometri.

La situazione dopo il sisma

Al momento non si registrano danni a persone o cose. Secondo quanto riferito da Riccardo Riccardi, assessore della Regione Friuli Venezia Giulia in diretta su Rainews24, il sisma ha provocato “solo qualche interruzione di energia elettrica”.

Il terremoto, comunque, è stato avvertito in maniera chiara in tutta la Regione, ha spiegato Riccardi, e in generale in tutto il Nord Est dell’Italia.

Anche la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile, ma dalle prime verifiche sarebbe confermato come non risulterebbero danni a persone o cose.

“Abbiamo sentito un botto tremendo e abbiamo avuto tanta paura, è mancata la luce per alcuni minuti” ha detto a Rainews24 Coriglio Zannier, sindaco di Socchieve, che ha rivelato come nel suo Comune c’è stata “qualche caduta di tegole”, ma ora “stiamo tornando alla normalità”.