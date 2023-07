Forte scossa di terremoto tra Slovenia e Croazia: magnitudo 4.3, avvertita anche a Trieste e in Friuli

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

La terra torna a tremare. Una forte scossa di terremoto è stata registrata sabato pomeriggio al confine tra Croazia e Slovenia, con epicentro nei pressi di Fiume. Il sisma è stato nettamente avvertito anche in Italia, a Trieste e in Friuli Venezia Giulia.

Terremoto tra Croazia e Slovenia

Il terremoto è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 29 luglio 2023, alle 19:34, tra Slovenia e Croazia. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di fisica e vulcanologia (Ingv), il sisma è stato di magnitudo 4.3.

L’epicentro del terremoto è stato localizzato in Croazia, vicino al confine con la Slovenia, a circa 20 chilometri a nord di Fiume; il sisma è avvenuto a 5 km di profondità.

La scossa è stata avvertita anche a Trieste

Scossa avvertita anche in Friuli Venezia Giulia

La scossa è stata avvertita anche in Austria e in Italia, in Friuli Venezia Giulia. Il terremoto è stato sentito nitidamente a Trieste, a 56 chilometri di distanza dall’epicentro.

Numerose le segnalazioni della scossa, durata alcuni secondi. Diverse persone sono uscite di casa in via precauzionale, per lo spavento.

Al momento non ci sono segnalazioni di danni a persone o cose.

Gli ultimi terremoti in Italia

Negli ultimi giorni in Italia si sono verificati diversi terremoti avvertiti dalla popolazione. L’ultimo in ordine di tempo mercoledì 26 luglio, una scossa di magnitudo 3.6 avvenuta a Laviano, tra Salerno e Avellino.

Due giorni prima, il 24 luglio, due scosse a Catania nel giro di pochi minuti, di magnitudo 2.5 e 3.1. Il 15 luglio un altro terremoto di magnitudo 3 a Rotella, vicino Ascoli Piceno, nelle zone già colpite dai devastanti terremoti del 2016.