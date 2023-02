Allerta tsunami in Italia revocata dopo il terremoto in Turchia: centinaia di morti ed edifici crollati

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Un violentissimo terremoto ha colpito nella notte la Turchia, provocando devastazione. La scossa di magnitudo 7.9 è stata registrata alle 4:17 ora locale (le 2:17 in Italia) nella provincia di Gaziantep, nel Sud del Paese. Pesantissimo il bilancio, ci sarebbero centinaia di morti e decine di edifici crollati. In Italia è stato diramata l’allerta tsunami per le regioni del Sud, poi revocata dalla Protezione civile.

Terremoto in Turchia

La forte scossa di terremoto di magnitudo 7.9 è stata registrata nella notte alle 4:17 ora locale (le 2:17 in Italia), nel sud della Turchia, non lontano dal confine con la Siria.

Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) , il sisma ha avuto ipocentro a circa 25 km di profondità ed epicentro a circa 30 km da Gaziantep, città capoluogo dell’omonima provincia che conta circa due milioni di abitanti.

La forte scossa di terremoto è stata nettamente avvertita dagli abitanti anche in Libano e Israele.

Le repliche

La scossa è stata seguita da una serie di repliche di assestamento, 42 le scosse registrate finora, secondo quanto riferito dall’’agenzia per la gestione dei disastri e delle emergenze del ministero degli Interni di Ankara.

Si sono verificate sette scosse di notevole intensità, tutte comprese tra magnitudo 4,7 e 5,6: le più forti di magnitudo 5.6, 5.2 e 5, registrate rispettivamente alle 2:28, 2:36 e 2:58 ora italiana.

Si scava tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti

Pesante bilancio

Da subito sono stati segnalati numerosi crolli, danni e vittime sia nelle città turche che in quelle del Nord della Siria. I morti sono già centinaia, ma il conteggio delle vittime continua a salire.

Stando ad un primo bilancio reso noto dalle autorità locali della Siria e riportato dalla tv di Stato, sono oltre 300 le persone morte nelle province di Aleppo, Latakia, Hama e Tartus. I feriti sono migliaia.

In Turchia i morti sono almeno 284, secondo quanto dichiarato dal vice presidente turco Fuat Oktay, come riporta l’agenzia Anadolu. I feriti sono almeno 2.323.

Il dato è destinato ad aumentare nel corso delle ore, con le squadre di soccorso impegnate a scavare tra le macerie degli edifici crollati. Le autorità turche hanno segnalato il crollo di decine di edifici sia a Gaziantep che nelle città vicine.

Secondo quanto reso noto dall’Afad, l’agenzia turca per la gestione dei disastri, sono almeno dieci le città dove si sono registrati crolli e vittime: Gaziantep, Kahramanmaras, Hatay, Osmaniye, Adiyaman, Malatya, Sanliurfa, Adana, Diyarbakir e Kilis.

Allerta tsunami in Italia

In seguito alla forte scossa di terremoto in Turchia era scattata in Italia un’allerta per possibili onde di maremoto in arrivo dopo le 6.30 sulle coste italiane, in Puglia, Calabria e Sicilia. A scopo cautelativo, dalle 6.30 è stata bloccata la circolazione ferroviaria iniziando da queste tre regioni.

L’allarme tsunami è stato prima ridimensionato e poi revocato dalla Protezione Civile, sulla base dei dati elaborati dal Centro Allerta Tsunami (CAT) dell’Ingv. Come comunicato da Ferrovie dello Stato, la circolazione dei treni in Puglia, Calabria e Sicilia è ripresa regolarmente poco dopo le 7 del mattino.

Tajani: verifiche su italiani in Turchia

“Sono vicino al popolo turco colpito da un violento terremoto che ha provocato moltissime vittime”, ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Non mancherà l’aiuto dell’Italia. Il ministero degli Esteri sta contattando tutti gli italiani che vivono nella regione colpita dal sisma”, ha aggiunto il titolare della Farnesina.

Al Tg1 Tajani ha poi detto che al momento non ci sarebbero cittadini italiani tra le vittime del devastante terremoto.

In una nota di Palazzo Chigi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni “esprime vicinanza e solidarietà alle popolazioni colpite. La Protezione Civile italiana ha già fornito la propria disponibilità per contribuire al primo soccorso”.