Forte scossa di terremoto a Dasà a Vibo Valentia, sisma di magnitudo 3.5 in Calabria: la situazione

Una forte scossa di terremoto ha colpito la Calabria centro-meridionale, in particolare Vibo Valentia, Mileto e la zona tra le Serre e il Poro. L’epicentro della scossa, di magnitudo 3.5, è stato registrato a Dasà, nell’entroterra calabro.

Il terremoto in Calabria con epicentro a Dasà

Il sisma è avvenuto alle 19.04 di martedì 30 luglio, come riportato dal sito dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv).

L’epicentro è stato registrato nel Comune di Dasà, in particolare nei pressi del tratto di transito dell’A2 Salerno-Reggio Calabria.

L'epicentro della scossa, di magnitudo 3.5, è stato registrato a Dasà

La scossa avvertita nella provincia di Vibo Valentia

La scossa si è verificata a 17.8 chilometri di profondità.

È stata avvertita in tutta la provincia di Vibo Valentia, ma anche nel reggino e nel catanzarese.

Al momento non sono segnalati danni o feriti.

L’ennesima scossa nei Campi Flegrei

Lo scorso venerdì 26 luglio, alle 13:46, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata avvertita – per l’ennesima volta – dalla popolazione di Napoli, che si è riversata in strada.

L’epicentro dello sciame sismico è stato individuato nei Campi Flegrei.

Tanta la paura a Bacoli, dove in seguito al sisma è franato un costone in mare, mettendo in pericolo i bagnanti presenti.

Da luglio, quello di Bacoli è il terzo cedimento di un costone nella zona marina dei Campi Flegrei dopo quelli in zona Monte di Procida dell’11 e del 17 luglio.