Forte esplosione in Turchia nel porto di Derince: fumo e fiamme nella zona dei silos, diversi feriti

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Una grande esplosione è stata registrata nel porto di Derince, in Turchia, a circa 90 km a Sud Est di Istanbul. Secondo le informazioni della Tv di Stato turca Trt, che ha mandato in onda le immagini di una grande colonna di fumo che si alza dallo scalo, non sono ancora chiare le cause della deflagrazione. Da quanto emerso in un primo bilancio ci sarebbero almeno 10 feriti tra le persone rimaste coinvolte.

L’esplosione

L’esplosione è avvenuta alle 14.40 ora locale (13.40 in Italia) nella località portuale della provincia di Kocaeli, nel golfo che chiude il mare di Marmara. “Le valutazioni iniziali mostrano che si è verificata un’esplosione a causa della compressione della polvere di grano durante il trasferimento del grano da una nave al silo” ha riferito il governatore locale Seddar Yavuz, come riportato dall’agenzia stampa ‘Reuters’.

“Ci è stato detto che è tecnicamente possibile che possa verificarsi un’esplosione dovuta alla compressione della polvere di grano, ma stiamo indagando su ogni possibile causa” ha aggiunto comunicando l’apertura di un’inchiesta.

Fonte foto: 123RF La posizione della città portuale di Derince, nella provincia turca di Kocaeli

I soccorsi

In seguito all’incidente, diverse squadre sanitarie, di ricerca e soccorso e dei vigili del fuoco sono state immediatamente dislocate nella regione. Secondo quanto dichiarato alle agenzie stampa internazionali dal governatore Yavuz, tutte le persone coinvolte sono state rintracciate e due dei feriti si trovano in gravi condizioni in ospedale. Il ministero dei Trasporti turco ha dichiarato inoltre che nessuna nave è stata danneggiata a causa dell’esplosione.