Foodspring chiude, l'annuncio dell'azienda spiazza i clienti: "Non potremo più vendere i nostri prodotti"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Foodspring chiude a fine giugno e i suoi prodotti sono ancora acquistabili fino a esaurimento scorte. Con un post sui social, uno fra i brand più noti al mondo nel settore fitness e benessere ha annunciato la cessazione delle attività. Fra le motivazioni addotte, i costi pubblicitari più alti, il calo delle visite sul sito web che ha portato a meno ordini e l’aumento dei reclami dei clienti.

Cos’è Foodspring

Foodspring venne fondata a Berlino nel 2013 da Philipp Schrempp e Tobias Schüle. L’azienda nata per commercializzare barrette per il fitness e proteine in polvere, nel tempo aumentò la sua offerta e divenne leader nel settore.

Nel 2019 il brand tedesco suscitò le attenzioni del colosso americano Mars, che offrì 210 milioni di euro per acquistare la maggioranza del marchio. L’accordo si fece e a sei anni di distanza, Foodspring chiude.

Fonte foto: 123RF

“Dopo un’attenta valutazione e alla luce dei numerosi cambiamenti in questo dinamico contesto di mercato, abbiamo preso la difficile decisione di chiudere Foodspring GmbH”, si legge in una lettera inviata dall’amministratore delegato Christian Bubenheim a fine febbraio. L’ultimo giorno di attività è fissato per il 30 giugno 2025.

Corsa all’acquisto dei prodotti Foodspring

L’azienda ha garantito che le attività proseguiranno fino alla fine di giugno 2025, ma intanto fra i clienti affezionati è già partita la corsa per accaparrarsi i prodotti Foodspring prima che le scorte si esauriscano.

Prodotti Foodspring come le proteine in polvere, i protein cookie e gli integratori sono acquistabili anche su Amazon

La reazione dei clienti

L’annuncio della “fine di un’era” ha suscitato un’ondata di malinconia fra i più affezionati clienti di Foodspring, che su Instagram conta 435.000 follower e su Facebook ne conta 915.000.

“Devo ancora metabolizzare, ma non ci sarà più nessuno alla vostra altezza, umanamente e professionalmente”, ha commentato la ginnasta, showgirl e influencer Giulia Calcaterra.

“Dal 2019 siete stati le mie colazioni, i miei pre e post workout. Siete stati i miei eventi, la mia Berlino, le mie Rimini Wellness”, ha scritto la fitness influencer Stefania Susca.

“La notizia più inaspettata e triste di questo 2025”, ha commentato amaramente Francesca Emilia Brandina, personal trainer con oltre 120.000 follower.