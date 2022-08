Follie per i Coldplay in Italia: biglietti introvabili e bagarinaggio selvaggio

Sale la febbre per il tour italiano dei Coldplay, che con la recente aggiunta di una serata il 29 giugno terranno ben sei concerti nello Stivale.

I concerti italiani dei Coldplay

La band inglese darà il via alle serate italiane con la tappa allo stadio Maradona di Napoli, il 21 e 22 giugno del prossimo anno.

In seguito i fan potranno ascoltarli allo stadio Meazza in San Siro, a Milano, il 25, 26 e 28 giugno 2023. A queste date si è recentemente aggiunta quella del 29 dello stesso mese.

Fonte foto: ANSA Lo Stadio Meazza di San Siro, Milano

Proprio nello stadio milanese i Coldplay avevano tenuto il loro ultimo concerto italiano, nel 2017.

La disperata ricerca di biglietti

Un evento talmente sentito dai fan che i siti per acquistare i biglietti sono stati letteralmente presi d’assalto, con persone collegate già ore prima che si aprissero le prevendite.

I prezzi vanno da un minimo di 57,5€ a un massimo di 172,5€ (il primo settore numerato), ma anche volendo spendere cifre simili non è per nulla facile riuscire a completare l’acquisto.

I problemi sono molteplici. Dai crash dei siti, che non riescono a gestire tale mole di traffico, ai soliti bagarini che sono pronti a investire migliaia di euro per fare incetta di biglietti.

La polemica contro i bagarini

Anche i siti di secondary ticketing, che mettono vincoli ai possibili rincari, hanno non pochi problemi nel gestire le richieste.

Così è un fiorire, su tutti i social, di annunci di rivendita di biglietti che arrivano a cifre folli, a volte superando i 600€.

E come al solito, nonostante l’enorme mole di lamentele, segnalazioni alle autorità e litigi social, basta una persona disposta a spendere cifre simili per legittimare l’illegittimo e vanificare ogni movimento di protesta.

Purtroppo fin troppo spesso la responsabilità di denunciare e segnalare ricade sui cittadini. E nonostante quello del bagarinaggio sia un problema presente da tempo, non è stato ancora risolto.

I tentativi ci sono stati, ma in assenza di una precisa volontà politica che limiti il più possibile l’acquisto multiplo e la rivendita selvaggia, chi continuerà a rimetterci saranno sempre i fan.

Che continueranno a riversare la loro rabbia sui social per segnalare episodi spiacevoli, come quelli avvenuti in queste ore.