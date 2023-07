Folgorato da cavi elettrici in ferrovia a Opicina vicino Trieste, grave 14enne: "Scappava da cinghiali"

Sono gravi le condizioni di salute del quattordicenne folgorato dai cavi elettrici nella zona della ferrovia a Opicina, sul Carso triestino. Il fatto si è verificato attorno alle 3 della notte tra venerdì 14 e sabato 15.

L’allarme

La telefonata di richiesta di soccorso è arrivata nella notte al Numero unico di emergenza Nue112 del Friuli Venezia Giulia.

Gli operatori, come riportato dall’agenzia ‘ANSA’, hanno trasferito la telefonata alla struttura operativa regionale emergenza sanitaria e gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto un’ambulanza e l’equipaggio di un’automedica, attivando nel contempo la Polizia ferroviaria, la Polizia di Stato, la centrale di Mestre per la sospensione dell’energia elettrica, il personale della Rete Ferroviaria Italiana per la sospensione temporanea del traffico su rotaia e i Vigili del Fuoco.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il fatto è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato nella frazione Villa Opicina in provincia di Trieste.

I soccorsi

Gli uomini della squadra di distaccamento di Opicina dei Vigili del Fuoco, una volta che si sono assicurati che la corrente elettrica fosse stata interrotta, hanno recuperato il minorenne assieme con il personale sanitario.

Il quattordicenne è stato immobilizzato su una barella e trasportato in ospedale, in gravi condizioni.

La ricostruzione dei fatti

Stando alla ricostruzione dei fatti riportata dall’agenzia ‘ANSA’, il ragazzino sarebbe rimasto folgorato sui binari mentre giocava con gli amici nei pressi della stazione ferroviaria, dove ci sono vagoni.

‘Rainews’ aggiunge ulteriori dettagli: il minorenne era con un gruppo di coetanei che si trovavano in zona in bicicletta. Hanno raccontato di aver visto dei cinghiali e, per questo motivo, sarebbero fuggiti, per paura, in varie direzioni. Il ragazzino folgorato avrebbe cercato riparo su un vagone-cisterna ma, salendo da una scaletta laterale, ha ricevuto la forte scossa ed è stato sbalzato per un paio di metri.

Il minorenne non è andato in arresto cardiaco, né ha riportato traumi, ma ha gravi bruciature al volto e al collo: come riferito da ‘Rainews’ si stimano ustioni di terzo grado per il 15% del corpo. Per lui è stato disposto il trasferimento al Centro grandi ustionati di Verona.