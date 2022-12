Foggia, auto contro albero: muoiono due compagni di banco 18enni. Il ricordo degli amici a scuola

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Erano compagni di banco i due 18enni morti la scorsa notte nell’incidente stradale avvenuto nelle campagne di Cerignola, in provincia di Foggia.

L’incidente stradale

L’autovettura con a bordo i due ragazzi, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita fuori strada terminando la propria corsa contro un albero.

I due 18enni, come riporta ‘La Repubblica’, sono morti sul colpo. I tentativi di rianimare i due ragazzi da parte del personale del 118 sono stati vani.

Fonte foto: Tuttocittà L’incidente mortale è avvenuto nelle campagne di Cerignola, cittadina in provincia di Foggia, in Puglia.

Il ricordo dei compagni di scuola

Le due giovanissime vittime frequentavano l’Istituto Agrario di Cerignola. Nella mattinata di mercoledì 7 dicembre i compagni di classe li hanno ricordati lasciano una rosa bianca sul banco che, fino a poche ora prima, era occupato proprio dai due studenti.

Maggiori dettagli

L’agenzia ‘Ansa’ aggiunge altri particolari sull’incidente che ha provocato la morte i due ragazzi: è lungo la strada provinciale 95 che da Cerignola conduce a Candela nel Foggiano. Le vittime viaggiavano a bordo di una utilitaria e i loro corpi sono stati estratti dalle lamiere dai Vigili del Fuoco.