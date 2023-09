Foa intervista medico sospeso No Vax su Rai Radio 1 per parlare di vaccini: chi è Massimo Citro della Riva

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Scoppia la bufera per l’intervista di Marcello Foa su Radio 1 al medico Massimo Citro della Riva e la Rai prende le distanze. L’ex presidente dell’emittente pubblica ha ospitato nella sua nuova trasmissione ‘Giù la maschera’ il dottore sospeso dall’ordine durante la pandemia per aver rifiutato il vaccino anti-coronavirus, per parlare di Covid-19. Le affermazioni dello specialista in psicoterapia No Vax hanno scatenato le reazioni dei componenti del Partito Democratico in Commissione di Vigilanza Rai, portando gli stessi vertici di Viale Mazzini a dissociarsi.

L’intervista

Citro della Riva è stato tra gli ospiti della puntata del 19 settembre del format radiofonico di Radio 1 condotto da Marcello Foa, per parlare di Covid-19 insieme all’ex funzionario Oms Francesco Zambon e al medico infettivologo Massimo Galli.

Durante la trasmissione, il medico specialista in psicoterapia ha sostenuto che i vaccini anti-Covid non sarebbero tali “perché l’antigene, cioè la famosa proteina Spike, che viene fatta produrre dalle nostre cellule, non è mai stato attenuato, cioè reso incapace di nuocere”.

“Noi introduciamo una pericolosa tossina senza nessuna attenuazione, che infatti produce tutti i danni che stiamo vedendo. Inutile che fanno finta che non è così” ha detto Della Riva in diretta radiofonica, aggiungendo che “non solo lo hanno attenuato, ma lo hanno potenziato rendendolo ancora più pericolo. È un disastro, è una volontà di fare del male: è evidente“.

Fonte foto: ANSA L’ex presidente Rai, Marcello Foa

Le reazioni

Dichiarazioni che hanno provocato le reazione dei vertici della Rai, del direttore del Gr Radio, dell’Ordine dei medici e dei membri del Pd della Commissione di Vigilanza dell’emittente pubblica.

“La Rai – si legge nella nota diffusa dai vertici di Viale Mazzini – si dissocia in maniera netta dalle affermazioni del medico e, in particolare, da quelle relative alle cure che non sarebbero state garantite ai malati di Covid e da quelle sull’efficacia e sui pericoli dei nuovi vaccini. Si tratta di affermazioni gravi che possono ingenerare confusione nell’opinione pubblica ed essere fuorvianti rispetto alla doverosa tutela della salute dei cittadini”, si legge in una nota di Viale Mazzini. Dalle frasi di Citro della Riva ha preso le distanze anche il direttore del Gr Radio Rai, Francesco Pionati: “In relazione alle dichiarazioni rese questa mattina dal dott. Massimo Citro Della Riva nel corso della trasmissione ‘Giù la maschera’ contro le campagne vaccinali per il Covid, ho l’obbligo di chiarire che esse non corrispondono in alcun modo né al mio personale pensiero, né alla linea editoriale dei Gr e di Radiouno la quale – al contrario – pur nel rispetto e nel libero confronto di tutte le opinioni, tende a sostenere ogni iniziativa della sanità pubblica finalizzata a contrastare l’epidemia di Covid, a cominciare dalla tutela dei più fragili”. “Colgo l’occasione per invitare tutti i conduttori, in presenza di dichiarazioni estreme rese dai loro ospiti, a chiarire che le stesse sono fatte a titolo personale e non rispecchiano in alcun modo la posizione della Redazione e della Rete”, ha aggiunto Pionati. Forse ti può interessare I contagi Covid sono in aumento anche per il ritorno a scuola: l'annuncio del ministro Schillaci sui vaccini Per il ministro Schillaci l’aumento dei contagi da Covid era “prevedibile” e non desta preoccupazione. Nuovi vaccini in arrivo la prossima settimana Mentre il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, la Fnomceo, Filippo Anelli si è detto contrariato per l’intervento del medico No Vax e le sue “affermazioni prive di ogni fondamento scientifico; non degne di essere amplificate proprio da quel servizio pubblico che dovrebbe informare in maniera corretta e trasparente i cittadini”, i componenti del Pd della Commissione di Vigilanza della Rai chiedono a Viale Mazzini di “spiegare come sia stato possibile invitare a parlare di Covid Massimo Citro Della Riva, lo psicoterapeuta sospeso dall’Ordine dei Medici proprio per le sue teorie No Vax”. “Questo signore – dicono gli esponenti del Partito democratico – un complottista e negazionista che si è rifiutato di vaccinarsi affermando che non intendeva ‘diventare un Ogm’, per quindici minuti è stato intervistato su Rai Radio1 nella trasmissione condotta da Marcello Foa ‘Giù la maschera’. In un momento così delicato dell’azione di contrasto al Covid, con dati nuovamente preoccupanti sia nel numero dei contagi che delle vittime, il Servizio di informazione pubblico non dovrebbe avere l’obbligo di puntare sulla scienza nell’offrire le informazioni più corrette e utili alle cittadine e ai cittadini italiani?”.

Chi è Massimo Citro Della Diva

Massimo Citro Della Riva è un medico e specialista in psicoterapia, sospeso a ottobre 2021 dall’Ordine dei medici di Torino per essersi rifiutato di ricevere il vaccino anti-Covid, all’epoca della pandemia obbligatorio per il personale sanitario. Nato a Verona, ma residente da anni a Torino, è laureato in medicina e chirurgia e anche in lettere classiche a indirizzo storico.

Autore del libro ‘Eresia’, punto di riferimento dei No Vax, come ricorda il ‘Corriere della Sera’, Della Riva ha sempre sostenuto che il Coronavirus sia “la più grande farsa della storia messa in atto per instaurare un regime mondiale”.