Fluminimaggiore, trovati dei resti umani: sarebbero di Massimo Frau. Il caso fu trattato da Chi l'ha visto?

Manca ancora la prova del nove, ma è quasi certo che i resti umani rinvenuti domenica 15 gennaio nelle campagne attorno a Fluminimaggiore, piccolo comune del Sud della Sardegna, siano quelli di Massimo Frau, il 52enne scomparso circa un anno fa. Della vicenda se ne è occupato anche Chi l’ha visto?.

Il ritrovamento del cadavere e l’intervento dei carabinieri

Di Frau, abitante di Fluminimaggiore, non si è più saputo nulla dal 2 gennaio 2022. Ora si crede che il cadavere notato nelle scorse ore da alcuni cacciatori impegnati in una battuta sia proprio quello del 52nne.

I carabinieri sono subito stati avvertiti della vicenda e sono giunti sul posto, seguiti dai colleghi del nucleo operativo della Compagnia di Iglesias.

Secondo quanto emerso, i cacciatori avrebbero scorto i resti di una persona, seminascosti dalla vegetazione, nella zona di Sa Carrubba.

Sembrano però esserci pochi dubbi. Come scrive la testata La Nuova Sardegna, il corpo ormai scheletro ritrovato era in parte coperto dall’abbigliamento che avrebbe indossato Frau quando è sparito.

Nei prossimi giorni verranno effettuati gli esami autoptici che proveranno o meno se il cadavere sia quello di Frau.



Sindaco di Fluminimaggiore sospende le manifestazioni di Sant’Antonio

Nel frattempo il sindaco di Fluminimaggiore, Marco Corrias, ha deciso di sospendere le manifestazioni in onore di Sant’Antonio in programma per lunedì 16 gennaio. “È un momento molto triste per la nostra comunità”, ha dichiarato il primo cittadino, raggiunto dall’Ansa.

Scomparsa Massimo Frau a Chi l’ha visto?

Frau, che aveva problemi di salute, era misteriosamente scomparso il 2 gennaio del 2022. Uscito di casa portando con sé i documenti, il cellulare e una ricetrasmittente dalla quale non si separava mai, non ha più fatto ritorno. Di lui non si è saputo più nulla.

Il 3 gennaio la badante che si prendeva cura del 52enne non lo aveva trovato nella sua dimora. L’ultimo segnale dal suo cellulare era partito poche ore dopo la denuncia della sua scomparsa, a quattro chilometri da Fluminimaggiore.

Cominciarono le ricerche nelle campagne del centro del Sulcis Iglesiente, ma ogni tentativo di rintracciamento risultò vano.

Frau non era autosufficiente. Seguito da una casa-famiglia, da alcuni anni viveva in una dimora dove era seguito da una badante assegnatagli dal Comune.

Del caso relativo alla sua scomparsa ne ha parlato anche Chi l’ha visto?, storico programma di Rai Tre condotto da Federica Sciarelli.