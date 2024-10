Flop M5s nelle elezioni Regionali in Liguria, risultati deludono Conte e Iv attacca sul veto nella coalizione

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Crollo M5S. Il partito di Giuseppe Conte perde migliaia di voti alle elezioni Regionali in Liguria e va vicino alla soglia di sbarramento del 3%. Renzi e Iv attaccano l’ex presidente del consiglio per il veto in coalizione.

Flop M5s alle elezioni Regionali in Liguria

Il Movimento 5 Stelle ha ottenuto un risultato sotto le aspettative alle elezioni Regionali in Liguria. Il partito di Conte non ha mai raccolto molti voti a livello locale, ma in questa tornata è andato al di sotto di ogni previsione.

25mila voti, circa il 4,5% dei votanti, a solo 1,5 punti percentuali dalla soglia di sbarramento minima per ottenere seggi in Consiglio regionale e quasi 1 punto in meno della lista civica per il candidato di centrosinistra Andrea Orlando.

Non solo il M5S ha preso circa 20mila voti in meno delle ultime elezioni regionali, tenutesi nel 2020, ma è anche l’unico partito della coalizione di centrosinistra ad aver ottenuto un risultato così deludente. Sia Pd che Avs infatti hanno migliorato di molto le loro performance dispetto a quattro anni fa.

Conte contro Renzi prima delle elezioni

Il Movimento 5 Stelle non è riuscito nemmeno a restare il secondo partito della coalizione di centrosinistra, ed è stato superato da Avs. Un risultato che pesa soprattutto vista la tormentata vicenda dell’alleanza in Liguria.

Il Pd, primo partito della Regione con quasi il doppio dei voti di Fratelli d’Italia nonostante la vittoria del candidato di centrodestra Bucci, avrebbe voluto riproporre come in Sardegna il cosiddetto Campo Largo, includendo anche Italia Viva di Matteo Renzi nell’alleanza.

Giuseppe Conte ha però posto un veto inamovibile sull’entrata dell’ex segretario del Pd e del suo partito all’interno della coalizione di centrosinistra. Una scelta che pesa, ora che il centrodestra ha vinto di soli 10mila voti.

La risposta del leader di Iv

Matteo Renzi non si è lasciato sfuggire la possibilità di criticare Conte: “Oggi ha perso soprattutto chi concepisce la politica come uno scontro personale. Ha perso chi mette i veti” ha dichiarato il leader di Italia Viva.

“Ha perso Giuseppe Conte e tutti quelli che con lui hanno alzato veti contro Italia Viva” ha poi proseguito l’ex presidente del Consiglio Renzi, in alcune dichiarazioni riportate dall’agenzia di stampa Ansa.