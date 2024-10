Flop Amadeus sul Nove con Chissà chi è travolto da Affari Tuoi, l'indiscrezione sul possibile spostamento

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’esordio di Amadeus sul Nove col programma Chissà chi è non sta raccogliendo risultati entusiasmanti alla prova dell’Auditel, mentre gli ascolti tv di Affari Tuoi con Stefano De Martino volano. Alla luce di ciò, stando alle ultime indiscrezioni, il programma condotto dall’ex direttore artistico e presentatore di Sanremo potrebbe trovare una nuova collocazione all’interno del palinsesto di Nove.

Chissà chi è di Amadeus cambia orario sul Nove?

In base a quanto riferito da Libero Quotidiano, in casa Discovery ci sarebbe l’idea di spostare “Chissà chi è” alle ore 21, così da evitare la sovrapposizione con “Affari Tuoi” su Rai 1.

L’altra soluzione (“quella dei più coraggiosi”, secondo quanto scritto Libero Quotidiano) sarebbe quella di chiudere il programma una volta mandate in onda tutte le puntate già registrate.

Fonte foto: ANSA

Amadeus conduce il programma tv “Chissà chi è” sul Nove nell’access prime time.

Il commento ufficiale di Discovery su “Chissà chi è” di Amadeus

Nonostante le indiscrezioni, per il momento da Warner Bros Discovery sono arrivate dichiarazioni che smentiscono la presunta insoddisfazione per i risultati ottenuti da Amadeus all’esordio sulla Rete.

Alessandro Araimo, amministratore italiano del gruppo, ha detto: “Continua il nostro percorso di crescita sia in prime time sia in access prime time, anche grazie al contributo di Amadeus che sta incominciando a portare nuovo pubblico sul Nove“.

Cosa ha detto Amadeus sui dati Auditel di “Chissà chi è” sul Nove

Amadeus, intervistato da Vania Crippa, ha commentato così, nei giorni scorsi, i dati Auditel fatti registrare dal suo programma “Chissà chi è” sul Nove: “Se temo il flop? No. Adesso faccio un altro campionato. In un paragone calcistico è come dire: ‘Ho giocato nel Real Madrid, ora sono in una squadra dalle grandi ambizioni che però è bassa in classifica’”.

L’ex direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo ha poi aggiunto: “La scommessa è crescere nel tempo. È un’avventura nuova, non tutto si misura in share, che pure rimane importantissimo. Alzarlo di un punto sarà un risultato straordinario. Mi ricorda un po’ i tempi in cui ero a Radio Deejay. Quando mi chiesero di passare a Radio Capital non c’era neanche uno speaker. Fui il primo. Amo le sfide”.