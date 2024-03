Incidente Flixbus sull'autostrada A9 a Lipsia in Germania, veicolo si ribalta: almeno 5 morti e diversi feriti

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Tragedia sull’autostrada A9, in Germania. Mercoledì 27 marzo, intorno alle 9:45, un Flixbus si è ribaltato vicino Lipsia, l’incidente avrebbe causato almeno 5 morti oltre a diversi feriti. Il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora da chiarire.

L’incidente del Flixbus sull’autostrada A9 vicino Lipsia

L’autobus era partito alle ore 8 da Berlino, diretto a Zurigo.

Alle 9:45 si sarebbe ribaltato nel tratto tra Wiedemar e Schkeuditzer Kreuz in direzione Monaco: a bordo c’erano 53 passeggeri e 2 autisti.

Fonte foto: Getty Il luogo dell’incidente, coi soccorsi

Avrebbe dovuto fare una sosta nella vicina Lipsia poco dopo, intorno alle 10.

Secondo la stampa tedesca pare che nell’incidente (qui le immagini del Flixbus ribaltato) siano stati coinvolti altri veicoli.

Chi sono le vittime

Al momento non si conoscono dettagli sulla nazionalità delle vittime già accertate, come confermato dalla portavoce della polizia.

I morti sarebbero almeno 5, secondo i media tedeschi ci sarebbero poi diversi feriti, alcuni molto gravi.

L’arrivo dei soccorsi e la chiusura dell’autostrada

Elicotteri e ambulanze sono stati inviati nella zona dell’incidente, l’autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni.

“Chiunque pensi di avere un familiare a bordo può contattare il numero 0341 966-46666», ha scritto sui social la Polizia della Sassonia.

Il portavoce di Flixbus

Il portavoce di Flixbus, Sebastian Meyer, ha parlato ai microfoni del quotidiano tedesco Bild:

“Le circostanze esatte dell’incidente non sono ancora note. Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità locali e i soccorritori sul posto e faremo tutto il possibile per chiarire rapidamente e completamente la causa dell’incidente. I nostri pensieri sono rivolti a tutte le persone colpite da questo incidente e alle loro famiglie“.