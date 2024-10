Flavio Briatore vende il Twiga a Leonardo Del Vecchio? Perché il locale di Marina di Pietrasanta gli fa gola

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Flavio Briatore vende il Twiga a Leonardo Del Vecchio: la “bomba” è stata lanciata nelle ultime ore, con la trattativa che sarebbe vicina alla fumata bianca.

Twiga da Briatore a Del Vecchio, le indiscrezioni sull’accordo

Secondo quanto rivelato da Il Giornale, l’accordo sarebbe a un passo: la trattativa tra Flavio Briatore e Leonardo Del Vecchio per il passaggio dei locali con il marchio Twiga è in dirittura d’arrivo. Anche le offerte di due fondi internazionali sono fuori gioco.

A passare di mano a breve saranno i cinque siti del brand: quello di Marina di Pietrasanta, i due di Montecarlo, quello di Londra e l’ultimo, aperto il 7 maggio scorso alla Baia Benjamin a Ventimiglia. Al momento, però, chi non avrebbe alcuna intenzione di vendere è Dimitri Kunz D’Asburgo, compagno di Daniela Santanchè, che detiene il 33% del Twiga di Marina.

Leonardo Maria Del Vecchio sarebbe a un passo dall’acquisto del Twiga di Flavio Briatore: superata la concorrenza di due fondi internazionali.

Le dichiarazioni di Flavio Briatore

Flavio Briatore ha dichiarato a Il Giornale: “Io ormai sono assorbito dalla Formula 1. Per questo ho messo il gruppo sul mercato“. L’imprenditore piemontese non ha aggiunto altro ma le indiscrezioni sono molto dettagliate e troverebbero conferme, ha sottolineato il quotidiano.

Anche il Corriere della Sera ha provato a contattare al telefono Flavio Briatore, ma senza successo (il telefono ha squillato a vuoto). Dal suo staff non sono arrivate né conferme né smentite ed è stato fatto notare che spesso anche in passato ci sono state offerte per la cessione del Twiga e, quindi, non è detto che in questo caso la cessione del Twiga si concretizzi.

Chi è Leonardo Del Vecchio, possibile nuovo proprietario del Twiga

Leonardo Maria Del Vecchio è uno dei sei figli dello scomparso patriarca Leonardo, deceduto il 27 giugno del 2022.

Del Vecchio junior è attualmente il Chief Strategic Office di EssiLux, ma non solo: è anche a capo di una serie di ristoranti di lusso aperti negli ultimi due anni (3 nel cuore di Brera a Milano e altri 2 in luoghi di turismo, cioè Franco Mare a Marina di Pietrasanta (molto vicino al Twiga) e Le Carillon a Paraggi).