Flavio Tosi e l'aneddoto shock sulla pistola: "Dormo con lei, se qualcuno entrasse in casa sparerei"

L’ex sindaco di Verona Flavio Tosi ha rivelato un aneddoto sul suo rapporto con le armi da fuoco. Il politico, ora deputato alla Camera con Forza Italia, ha dichiarato di tenerne una sul comodino e altre tre in casa per difesa personale.

Chi è Flavio Tosi e cosa fa ora

Nato nel 1969 a Verona, Flavio Tosi è stato per anni uno dei volti più noti del centrodestra in Veneto. A soli 25 anni però viene eletto consigliere comunale a Verona, tra le file della Lega Nord.

Dal 2000 diventa invece consigliere regionale sempre in quota Lega, e ricopre vari ruoli dirigenziali all’interno del partito come quello di segretario provinciale.

Nel 2015 viene espulso dalla Lega Nord e comincia la sua attività politica indipendente che culmina con la candidatura a sindaco di Verona nel 2022.

Nonostante un buon risultato, non riesce ad accedere al ballottaggio. A seguito di questo risultato entra in Forza Italia, partito con il quale verrà eletto alla Camera nelle successive elezioni politiche.

Tosi e l’Ucraina

Le dichiarazioni rilasciate da Tosi sono state raccolte durante il programma radiofonico ‘Un Giorno da Pecora‘, in onda su RaiRadio 1.

L’ex sindaco di Verona ha parlato tra l’altro anche di politica estera, accusando il presidente Zelensky di essere la causa della guerra in Ucraina, mantenendo una linea quindi simile a quella di Silvio Berlusconi sull’argomento.

Il deputato forzista ha dichiarato: “La guerra è colpa di Zelensky, perché è lui che coi carri armati è andato dalla parte di là, su questo non ci piove” e ha poi specificato, incalzato dalle domande dei conduttori, che se ci fossero stati altri politici al comando a Kiev la situazione sarebbe andata diversamente.

Le armi da fuoco in casa

Tra gli aneddoti raccontati durante la trasmissione da Flavio Tosi, uno riguarda la sua passione per le armi da fuoco. Il deputato ha detto di avere quattro armi da fuoco in casa, di cui una da tiro a gas e le altre per difesa personale.

Ha anche raccontato di tenerne una sul comodino la notte, senza il colpo in canna, e di essere pronto a sparare se qualcuno dovesse entrare nella sua abitazione.

A domanda diretta, l’ex sindaco di Verona ha risposto di non aver mai sparato a nessuno ma che: “Si, mi è capitato qualche volta di alzarmi di notte con la pistola in mano e le luci accese, per vedere se c’era qualcuno”.