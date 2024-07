Flavio Briatore vorrebbe un aumento degli stipendi: "Come fa una famiglia a vivere con 4 mila euro?"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Flavio Briatore torna a far parlare di sé per una nuova dichiarazione capace di far discutere a proposito di lavoro e stipendi. Ospite di un noto podcast, l’imprenditore ha toccato vari temi e si è mostrato a favore di un aumento dei salari, perché dal suo punto di vista per una famiglia è impossibile “vivere con 4000 euro al mese”. Dopo aver incassato commenti entusiastici per la sua “proposta”, Briatore ha puntato però il dito sullo Stato, che impedirebbe l’aumento degli stipendi con una tassazione eccessiva.

Flavio Briatore vuole stipendi più alti: il pubblico approva

Flavio Briatore ha partecipato come ospite al podcast “2046”, presentato da Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli, affrontando vari temi tra cui fiscalità e remunerazioni.

L’imprenditore, noto per scatenare polemiche con le sue affermazioni, ha attirato questa volta un’attenzione positiva con i suoi commenti, inducendo molti ad approvare la sua esternazione, poiché a favore di stipendi più alti per i lavoratori.

Cosa ha detto Flavio Briatore sugli stipendi bassi

“Io credo che una famiglia di quattro persone dove il marito guadagna 1.400 o 2.000 e la moglie magari ne guadagna 1.500 ma anche 2.500 o 4.000 euro, che già sono cifre importanti, come fanno a vivere?” si è domandato Briatore.

“Io mi chiedo: paghi l’affitto, c’è bisogno del dentista, c’è bisogno di pagare un paio di scarpe, c’è un’emergenza, come fanno?” ha domandato.

“Questi sono i veri miracoli” ha poi aggiunto. “Questa gente qui, tanto di rispetto perché è la cosa più difficile che puoi fare mantenere i tuoi figli e la tua famiglia”.

Briatore ha mostrato idee chiare sul da farsi, anche se l’ostacolo è di quelli quasi insormontabili. “Aumentare i salari è giusto, ma non puoi pagare le tasse che ti appioppano ora” ha osservato. “Dovrebbero diminuire le tasse, aumentare i salari e soldi spenderli bene” ha spiegato.

Le reazioni alle parole di Flavio Briatore

Dopo aver pubblicato il video del suo intervento sui social, questo è stato accolto da una serie di commenti positivi, molti dei quali hanno suggerito addirittura l’ipotesi della sua futura entrata in politica.

Di famiglia, e in particolare della scelta fra studio e lavoro per quanto riguarda i figli, Briatore aveva già parlato rivelando i piani futuri per suo figlio Nathan. Secondo l’imprenditore farlo studiare non servirebbe quanto inserirlo subito nel mondo del lavoro, ma partendo dal basso, “facendo il cameriere”.

Tuttavia, la decisione di Nathan di avviare un’impresa Nft non è stata certo interpretata come la classica “gavetta”, sollevando questioni sulle opportunità e le condizioni economiche che possono influenzare il percorso di un ragazzo.