Flavio Briatore elogia Giorgia Meloni e attacca Draghi: "Non ricordo grandi cose a parte mandare via Conte"

Flavio Briatore ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’attuale governo guidato da Giorgia Meloni e sul precedente esecutivo a guida Mario Draghi.

Cosa ha detto Briatore su Giorgia Meloni e Mario Draghi

A ‘Cartabianca’, parlando dell’attuale presidente del Consiglio, Flavio Briatore ha detto: “Giorgia Meloni sta lavorando molto, ha portato l’Italia nel centro dell’Europa. Abbiamo di nuovo una grande credibilità“.

Poi l’imprenditore ha aggiunto: “Prima di lei c’era Mario Draghi, che aveva una reputazione fantastica ma non ci ricordiamo grandi cose, a parte mandare via Giuseppe Conte”.

Fonte foto: ANSA Flavio Briatore.

Il giudizio di Briatore sul governo Meloni

A proposito del governo Meloni, Flavio Briatore ha anche detto: “Dopo anni abbiamo liberalizzato i cantieri, abbiamo un nuovo codice degli appalti, c’è il progetto del Ponte sulle Stretto”.

Ancora Briatore: “Abbiamo avuto governi che non hanno fatto assolutamente nulla, ora c’è un governo di destra che si occupa di infrastrutture e lavoro. Hanno tolto finalmente il reddito di cittadinanza, lasciandolo per la gente che ha bisogno. C’è un bonus sul turismo per chi assume, poi c’è la riforma della giustizia. La fila è lunga”.

La polemica a Cartabianca

Durante la trasmissione è andato in onda un servizio sul turismo di lusso in Sardegna e scene di indigenza e povertà nel vicino Sulcis. Al ritorno in studio, Bianca Berlinguer ha chiesto a Briatore di commentare questo parallelismo.

L’imprenditore ha risposto: “Quello che non riuscite a capire è perché criminalizzate la ricchezza o chi ha una barca. C’è odio e cattiveria e, quando fate vedere questi servizi, sono solidale con chi è in difficoltà, il governo deve aiutarli. Spero che il governo Meloni lo faccia”.

Briatore è stato anche protagonista di un botta e risposta col giornalista Cappellini sui salari dei lavoratori. L’imprenditore ha detto: “Quando parli di salari bassi per i lavoratori del settore turistico, io non so in che mondo vivete. Guardate la fidelizzazione dei nostri dipendenti e guardate anche i salari che paghiamo. Un cameriere da noi meno di 2.200-2.500 euro non prende. Parlate sempre di quantità di denaro che non esistono sul mercato”.

L’imprenditore, però, ha anche ammesso che esistono “imprenditori che non vanno bene”.