Flavio Briatore contro Bonelli e Fratoianni dopo la protesta al Twiga: "Comunisti, coppietta da zeru tituli"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Prosegue la polemica tra Flavio Briatore e Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs dopo la protesta al Twiga: in un video pubblicato sui social, l’imprenditore ha sferrato l’attacco: “Comunisti, coppietta da zeru tituli”. La risposta non si è fatta attendere.

L’attacco di Flavio Briatore

In un video pubblicato su Instagram, Flavio Briatore ha sferrato l’attacco: “Ciao ragazzi, come va? Allora oggi vorrei informarvi su un gossip. Si è formata una nuova coppia, è vero. E chi è la nuova coppia? Io l’ho saputo dai miei ragazzi al Twiga. La nuova coppia è Fratoianni e Bonelli. Verdi, comunisti. Questa coppietta da zeru tituli è andata davanti al Twiga con 10-12 scappati di casa e 2-3 televisioni chiamate da loro per protestare sulle spiagge. Ce l’hanno col governo Meloni, ce l’hanno con me, ce l’hanno con tutti”.

L’imprenditore ha poi aggiunto: “L’unica cosa che trovo incredibile è che questi signori qui non dicono che il Twiga ha 150 persone, ha 150 famiglie sul libro paga. Non hanno neanche idea che il Twiga paga quasi 3 milioni di tasse durante la stagione. Questo a loro non gli interessa. Se il Twiga fallisse, sarebbero i più felici sulla Terra. Perché sono talmente invidiosi e gelosi che la loro soddisfazione è vedere un’azienda, vedere Briatore fallire. Wow, che figata!”.

Fonte foto: ANSA

Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni hanno presentato una proposta di legge per le spiagge libere.

La risposta di Bonelli e Fratoianni a Briatore

Angelo Bonelli ha risposto con un video: “E niente, Briatore ci ha scoperto: siamo una coppia. Anzi, una bella coppia”.

E Fratoianni; “Spiace deludere Briatore, ma a muoverci non è né l’invidia né l’odio per il suo Twiga”.

Ancora Bonelli: “Non sono nemmeno invidiosi gli italiani, che al mare non possono andarci perché non se lo possono permettere e perché le spiagge sono privatizzate”.

Fratoianni ha aggiunto: “Al massimo sono incaz*ati. E giustamente. Perché una famiglia, ormai, per andare al mare, deve spendere minimo 30-40 euro al giorno”.

Il nuovo attacco di Bonelli: “E tu Briatore paghi 21mila euro l’anno allo Stato per il Twiga, ma ne fatturi 8 milioni di euro all’anno”.

Ancora Fratoianni: “Rivendichiamo con orgoglio di aver presentato una legge per il mare libero perché le nostre coste sono un bene comune che noi vogliamo tutelare”. Poi l’affondo finale: “Ps. Siamo una coppia che paga le tasse in Italia. Sa, siamo un po’ all’antica…”.

La protesta al Twiga

Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli hanno presentato la proposta di legge Avs per le spiagge libere davanti al Twiga. Le parole di Fratoianni in conferenza stampa: “Siamo qui davanti al Twiga per lanciare una proposta di legge che come Alleanza Verdi Sinistra abbiamo depositato in Parlamento. Una proposta molto semplice: in questo Paese le spiagge devono essere dichiarate beni comuni“.