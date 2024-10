Flavio Briatore chiude il Crazy Pizza di Forte dei Marmi? L'annuncio dell'imprenditore dopo le polemiche

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

C’è aria di chiusura per il Crazy Pizza di Flavio Briatore a Forte dei Marmi. Sono passati solo pochissimi mesi dall’apertura del locale, mesi durante i quali le polemiche si sono susseguite. Ma l’imprenditore rassicura gli avventori: la chiusura sarebbe un’operazione programmata da tempo.

Flavio Briatore chiude Crazy Pizza? L’annuncio sui social

Chi si aspettava di poter cenare presso il Crazy Pizza di Forte dei Marmi nelle prossime settimane resterà deluso.

Flavio Briatore ha annunciato una pausa che, secondo molti, potrebbe coincidere con una chiusura definitiva, anche se l’imprenditore ha dichiarato tutt’altro.

Flavio Briatore con Gino Sorbillo durante l'inaugurazione dei Crazy Pizza a Napoli

Il locale dell’imprenditore, in realtà, era quasi fresco di apertura: era stato infatti inaugurato solamente il 12 luglio scorso.

“See you next year” recita la didascalia della foto che Flavio Briatore ha condiviso sul profilo ufficiale di Crazy Pizza a Forte dei Marmi.

Una pausa temporanea per il locale a Forte dei Marmi

Nel post, Flavio Briatore ha assicurato che, durante la prossima stagione estiva, il suo locale a Forte dei Marmi riaprirà.

Non si tratterebbe, quindi, di una chiusura definitiva, ma di una pausa prevista solo per l’inverno.

In realtà, non si tratta di un caso isolato: molti locali della zona, durante i mesi invernali, decidono di chiudere. E lo stesso vale per le attività commerciali: conclusasi la stagione estiva, durante l’inverno le opportunità di guadagno, in zona, diminuiscono sensibilmente.

Per tale ragione, assicura Briatore, quello del Crazy Pizza non è un addio, ma un arrivederci temporaneo. L’imprenditore avrebbe pianificato la chiusura già da tempo, e non si tratterebbe dunque di una decisione improvvisa.

Le polemiche

Tuttavia, non sono di certo passate inosservate le polemiche che hanno accompagnato, nei mesi estivi, l’apertura di Crazy Pizza a Forte dei Marmi.

Le critiche non riguardano solo i prezzi, dato che alcune pizze arrivano a costare anche 60 euro, ma anche la qualità dei prodotti offerti.

Tra coloro che hanno provato la pizza dell’imprenditore, c’è anche chi ne ha commentato negativamente le caratteristiche.

Sono in molti, dunque, a ipotizzare che Flavio Briatore abbia preso la decisone di chiudere il locale non per l’arrivo della stagione fredda, ma per problematiche non dichiarate.