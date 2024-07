Flavio Briatore attacca il sindaco di Gallipoli, le accuse sui prezzi degli ombrelloni: annunciata la querela

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Flavio Briatore attacca il sindaco di Gallipoli. L’imprenditore ha annunciato querela nei confronti del primo cittadino pugliese per lo scontro sul prezzo degli ombrelloni negli stabilimenti balneari della regione.

Flavio Briatore parla della polemica sugli ombrelloni

L’imprenditore Flavio Briatore è intervenuto al programma Zona Bianca su Rete 4, per parlare della recente polemica che lo ha visto coinvolto insieme al sindaco di Gallipoli per i prezzi degli ombrelloni negli stabilimenti balneari pugliesi:

“Quando dici la verità la gente si incazza, è sempre così perché io non ho detto niente di straordinario. Abbiamo un’attività che funziona bene fuori dall’Italia, non ho aperto a Gallipoli, ma a Saint Tropez e New York” ha esordito Briatore.

Fonte foto: ANSA Vista di Gallipoli

“La polemica non serve, l’Italia con i beni che ha deve puntare a un turismo alto e di qualità. Bisogna dare le infrastrutture buone. Dobbiamo avere un turismo con dei servizi che lascino soldi sul territorio” ha poi continuato l’imprenditore.

La difesa di Briatore dalle accuse

Dopo i suoi commenti sul costo degli ombrelloni in Puglia, Flavio Briatore ha ricevuto diverse accuse riguardo il suo rapporto con la regione, a cominciare da quella di volerla boicottare in favore di Montecarlo.

“Assolutamente no, la Puglia è una regione bella con cose straordinarie. Io dico che dovrebbe esserci un turismo un po’ più elevato. Con le bellezze che ci sono il turismo dovrebbe essere elevato con servizi. Non c’è un albergo con sponsor. Se poi i turisti comprano i lettini anche a 100 euro non è un mio problema” ha risposto l’imprenditore.

Briatore ha poi continuato rispondendo alle accuse riguardo ai prezzi nelle sue pizzerie: “La mia pizza a 60 euro? Forse ce ne sono alcune più care al Crazy Pizza, quella col tartufo e caviale costa 80-100 euro. Dietro a Crazy Pizza c’è tanto lavoro, non è fatto così. C’è studio, vendo qualità nel prodotto, nei pomodori e nelle mozzarelle” ha dichiarato.

La polemica con il sindaco di Gallipoli: annunciata la querela

Briatore ha poi parlato dello screzio avuto con il sindaco di Gallipoli Stefano Minerva, che aveva risposto alle dichiarazioni riguardanti i prezzi degli stabilimenti balneari della regione, accusando Briatore di aver sbagliato un investimento in Salento.

“Mai andato in Salento per aprire, avevo delle licenze con altri ma mai investimenti. Il sindaco di Gallipoli ha detto cose non gradevoli, lo querelerò” ha annunciato Briatore durante l’intervento.

“Gallipoli è uno scandalo straordinario, invece di parlare di Briatore dovrebbe andare con la pala a spalare per far accedere la gente a mare. Non so di quali regole non rispettate parla, io le regole le rispetto sempre” ha poi concluso l’imprenditore.