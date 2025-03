Fiumicino, furti nei duty free e autisti abusivi: 3 denunciati e multe per 16.500 euro a 8 NCC irregolari

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 3 persone denunciate e 8 autisti NCC sanzionati il bilancio dei controlli dei Carabinieri presso l’aeroporto di Fiumicino. L’operazione è avvenuta presso le uscite dei Terminal per contrastare il furto e l’esercizio abusivo del trasporto pubblico.

Denunce per tentato furto

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, 3 persone sono state denunciate per tentato furto mentre cercavano di superare le casse dei duty free a Fiumicino senza pagare. Gli individui, in attesa dei rispettivi voli, sono stati notati dal personale di vigilanza che ha prontamente allertato i Carabinieri. La refurtiva, composta principalmente da prodotti di profumeria per un valore di circa 3.000 euro, è stata recuperata. I passeggeri sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Civitavecchia per tentato furto.

Sanzioni per autisti NCC

Nel corso delle verifiche, i Carabinieri hanno sanzionato 8 autisti NCC sorpresi a procacciare clienti illecitamente tra i passeggeri in transito al Terminal 1 arrivi. Le sanzioni elevate ammontano a circa 16.500 euro. Inoltre, tutti e cinque gli autisti sanzionati sono risultati sprovvisti della documentazione necessaria per la prestazione professionale, ricevendo così un ordine di allontanamento dallo scalo per 48 ore e un’ulteriore multa di 100 euro.

Fonte foto: IPA