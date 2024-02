Fischi dell'Ariston a Sanremo per la vittoria di Geolier nella serata cover: imbarazzo di Amadeus e Cuccarini

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Geolier vince la serata cover, quella di venerdì 9 febbraio, a Sanremo 2024, ma il pubblico dell’Ariston non è d’accordo col verdetto del televoto e manifesta il disappunto con tanti fischi . Momenti di imbarazzo nella notte al Festival, con il direttore artistico e conduttore Amadeus che ha dovuto placare gli animi degli spettatori presenti in sala.

Fischi dell’Ariston alla vittoria di Geolier

Ancora polemiche al Festival di Sanremo, questa volta legate all’esito del televoto per la serata cover di venerdì 9 febbraio. La quarta serata, dedicata ai duetti dei 30 artisti in gara con cantanti amici, è stata infatti vinta da Geolier che ha portato sul palco di Sanremo un medley tutto in napoletano con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio che è piaciuto tanto al pubblico da casa, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e alla Giuria delle Radio.

Ma non sembra essere stato il migliore secondo il pubblico presente all’Ariston che, alla lettura della classifica e del vincitore ha iniziato a fischiare.

Momenti di imbarazzo in sala, col conduttore Amadeus e la co-conduttrice Lorella Cuccarini che hanno tentato di placare gli animi di chi ha protestato.

Le parole di Amadeus su Geolier

Come sempre a tentare di fare da paciere è stato Amadeus, che con tranquillità ha tentato di spiegare la sua sulla questione.

“Qualcuno è d’accordo e parte del pubblico non è d’accordo. Questa è la classifica sala stampa, televoto e radio” ha specificato Sebastiani, col voto che pesava per il 34% da casa, 33% per sala stampa, tv e web e 33% per le radio.

Fonte foto: ANSA Geolier premiato dal presidente della Liguria Giovanni Toti a Sanremo

E Amadeus, cercando di riportare la pace, ha sottolineato: “Come spesso accade a Sanremo c’è disaccordo. Evidentemente i gusti dell’Ariston non rispecchiano quelli della nostra classifica”.

La classifica della serata cover

Geolier, col suo medley in napoletano con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio con “Strade”, “O’ primmo amore” e “Chiagne” ha vinto la serata cover a Sanremo.

Dietro di lui Angelina Mango, col toccante omaggio al padre Pino Mango con “La Rondine”. Terzo posto invece per Annalisa, che con La Rappresentante di lista e il corto Artemia si è esibita con “Sweet Dreams (Are made of this)”.

A chiudere la classifica della serata cover Ghali, che con Ratchopper ha portato sul palco dell’Ariston il medley “Italiano vero” (“Bayna”, “Cara Italia” e “L’italiano”), poi Alfa con Roberto Vecchioni con “Sogna ragazzo, sogna”.