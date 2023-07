Firmato il memorandum d'intesa tra Ue e Tunisia: i punti dell'accordo, dai migranti all'energia

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Dopo mesi di negoziati, è arrivato l’atteso memorandum di intesa tra Tunisia e Unione europea. Una firma per cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha lavorato a lungo con l’obiettivo di impegnare le autorità tunisine ad arginare le partenze dei migranti diretti verso l’Ue. Al centro dell’accordo c’è la questione migratoria, ma non solo.

La firma del memorandum tra Ue e Tunisia

Il memorandum d’intesa tra Ue e Tunisia è stato firmato oggi, domenica 16 luglio, a Tunisi dal presidente tunisino Kais Saied, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il premier dimissionario dei Paesi Bassi, Mark Rutte.

La cerimonia della firma si è conclusa con la stretta di mano, a quattro, tra von der Leyen, Meloni, Rutte e Saied.

È la terza volta nel giro di poche settimane che la delegazione europea, il cosiddetto “Team Europe”, vola in Tunisia con l’obiettivo di portare a casa l’accordo. Oggi, dopo mesi di negoziati, è arrivata la firma.

Cosa prevede l’intesa

Cinque i pilastri del memorandum d’intesa tra Ue e Tunisia: migrazione, assistenza finanziaria dell’Ue, rafforzamento dei legami economici, cooperazione sull’energia (gas ma anche fonti rinnovabili) e promozione di scambi culturali tra le due sponde del Mediterraneo.

Al centro dell’intesa, soprattutto dal punto di vista europeo, c’è la questione migratoria. L’Ue infatti è pronta a fornire alla Tunisia circa un miliardo di euro, a patto però che il Paese africano si impegni nel contrasto alle partenze dei migranti e si riprenda i richiedenti asilo che raggiungono le coste europee.

Nel dettaglio, Bruxelles è pronta a investire 900 milioni di euro per un aiuto finanziario a lungo termine, 105 milioni come supporto al controllo delle frontiere e 150 milioni come sostegno aggiuntivo da destinare subito a Tunisi.

Inoltre l’Ue assisterebbe il governo tunisino nell’ottenere ulteriori finanziamenti dal Fondo Monetario Internazionale: tutte risorse che aiuterebbe la Tunisia ad evitare il collasso finanziario e a migliorare la propria economia.

Le dichiarazioni

“Oggi è stato compiuto un passo importante, è un punto di partenza al quale dovranno seguire diversi accordi per mettere a terra gli obiettivi che ci siamo dati”, ha detto Giorgia Meloni nella conferenza stampa congiunta con gli altri leader dopo la firma del memorandum.

Per la presidente del Consiglio l’accordo sarà un “modello per le relazioni dell’Europa con gli altri Paesi del Nord Africa” e un punto di partenza per un partenariato “diverso”.

“Il Memorandum d’intesa che abbiamo firmato sancisce la vicinanza tra popoli“, ha detto il presidente tunisino Kais Saied.

“Noi oggi più che mai sulla migrazione abbiamo bisogno di una efficace cooperazione. Dobbiamo combattere le attività dei trafficanti, che sfruttano vite umane secondo un modello di business incosciente”, ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

“Lavoreremo con la Tunisia – ha aggiunto – in operazioni anti-trafficanti, aumenteremo il coordinamento nelle operazioni Sar e nel controllo delle frontiere e sui rimpatri nel pieno rispetto del diritto internazionale. Per questo erogheremo più di cento milioni di euro”.