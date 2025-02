Firenze, spacca la vetrata di una pasticceria con un tombino e ruba pochi spicci: misero bottino e arresto

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di due arresti il bilancio di un’operazione delle forze dell’ordine a Firenze, dove un furto è stato sventato grazie alla segnalazione di un residente. Gli agenti sono intervenuti in una pasticceria in via Vittorio Emanuele II, dove è stata trovata una vetrata infranta.

Intervento delle forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, alle ore 4.00 del 21 febbraio, le volanti di via Zara sono state allertate da un residente che aveva udito rumori sospetti. Giunti sul posto, gli agenti hanno constatato che la vetrata d’ingresso della pasticceria era stata infranta, probabilmente con un tombino.

Ricerche e arresti

Le volanti hanno effettuato ricerche nei dintorni, rintracciando nei pressi di piazza Leopoldo due uomini. Uno di loro, un cittadino tunisino del ’90, è stato trovato in possesso della refurtiva piuttosto misera, consistente in diverse monete per un totale di circa 70 Euro e alcuni generi alimentari. L’altro, un cittadino marocchino del ’01, aveva con sé un oggetto in ferro ed è stato deferito in stato di libertà per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Conseguenze legali

Il 35enne tunisino è stato arrestato per furto aggravato e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, dovrà comparire davanti al Giudice per la convalida della misura precautelare.

Fonte foto: IPA