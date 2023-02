Firenze, Ponte Vecchio deturpato con pennarello indelebile: turista spagnola rischia carcere e maxi multa

Una turista spagnola in visita a Firenze ha scritto alcune frasi su Ponte Vecchio, monumento trecentesco simbolo della città. La giovane non è riuscita a terminare la sua opera perché è stata bloccata dalla polizia municipale. Ora rischia una maxi multa e la galera.

Turista denunciata per avere imbrattato Ponte Vecchio

La giovane, una spagnola di 22 anni, si trovava a Firenze con due amiche. Quando il gruppo è arrivato a Ponte Vecchio, attorno a mezzogiorno di lunedì 13 febbraio, la ragazza ha tirato fuori un pennarello nero indelebile e ha iniziato a scrivere alcune frasi d’amore.

Una pattuglia del reparto Zona Centrale in servizio sul Ponte Vecchio l’ha colta sul fatto e l’ha denunciata per deturpamento e imbrattamento di monumento storico, reato punito dal codice penale con la reclusione e una multa salata.

Fonte foto: 123RF

Rischia reclusione e multa fino a 10.000 euro

La legge che inasprisce le disposizioni penali a tutela dei beni culturali è stata approvata all’unanimità nel marzo 2022. Tale legge accorpa gli illeciti fino ad allora divisi fra codice penale e codice dei beni culturali.

L’articolo di riferimento è il 518 duodecies c.p., il quale sanziona “chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui”. Per costoro è prevista la reclusione da due a cinque anni e una multa da 2.500 a euro 15.000.

Punito anche chi “deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità”. Per chi compie questi atti, come la turista spagnola che ha imbrattato Ponte Vecchio, la sanzione applicata è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

Ponte Vecchio imbrattato, i precedenti

Non è la prima volta che i turisti danno il peggio di loro su Ponte Vecchio.

Nel luglio del 2018 una turista americana di 56 anni fu denunciata per avere scritto alcune frasi sul ponte con un pennarello indelebile. All’epoca la pena prevista era minore: reclusione fino a un anno e multa fino a 3.000 euro.

Sempre a luglio 2018 un 18enne messicano ha scritto una serie di nomi su un muro vicino alla statua del Cellini.

Quel muro è stato scelto qualche settimana dopo, ad agosto, anche da una coppia di austriaci, i quali hanno disegnato un cuore per poi scriverci dentro i loro nomi. La donna si giustificò dicendo che di voler portare con sé un ricordo romantico della città di Firenze.