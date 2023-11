Atletica leggera, al via la Firenze Marathon 2023: orari e percorso della maratona toscana

Domenica 26 novembre torna la Firenze Marathon, con la 39esima edizione della classica di atletica leggera nel capoluogo toscano. Il percorso della maratona è all’incirca lo stesso dell’anno scorso, tranne che per la parte iniziale nei cantieri della tramvia in piazza San Marco. Interessati anche i viali di circonvallazione tra piazzale Donatello e piazzale di Porta al Prato, i lungarni fino al Tuscany Hall, la zona dello stadio e il Parco delle Cascine.

Gli orari della Firenze Marathon 2023

La partenza della maratona è prevista alle 8:30, da piazza Duomo. Nella stessa piazza ci sarà anche l’arrivo, previsto per le 10:40.

Alle ore 11.15 avverranno invece le premiazioni ufficiali del podio maschile e femminile.

Fonte foto: ANSA Il vincitore Kipsang Asbel al termine della Firenze Marathon del 2014

Il percorso della maratona

Il percorso di 42,195 chilometri si conferma veloce con il passaggio da piazza Pitti, dal parco delle Cascine e dai lungarni. Solo un paio le deviazioni, in piazza San Marco ed in piazza Santa Croce.

Al Campo di Marte i corridori attraverseranno 300 metri della pista di atletica Luigi Ridolfi e, a pochi giorni dal decennale della scomparsa (sarà il 5 dicembre), come già accaduto nel 2018, i maratoneti torneranno ad omaggiare Nelson Mandela passando davanti alla riproduzione della cella di Madiba, all’ingresso del Nelson Mandela Forum.

L’elenco completo delle vie del percorso è consultabile a questo indirizzo.

Accesso agli ospedali

Nessun problema di accesso agli ospedali esterni come Nuovo San Giovanni di Dio e Santa Maria Annunziata.

Anche il polo ospedaliero di Careggi sarà sempre raggiungibile attraverso il Viadotto dell’Indiano oppure per i veicoli provenienti dal Girone sul percorso via del Gignoro-viale Volta-Cavalcavia delle Cure.

Trasporto pubblico

Sul fronte del trasporto pubblico, domenica dall’inizio del servizio 23 linee Autolinee Toscane modificheranno i loro percorsi con limitazioni, deviazioni e soppressione di servizio. Nello specifico si tratta delle linee 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 23, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 55, C1, C2, C3 e C4. Le modifiche sono attuate sulla base delle chiusure delle strade attraversate dal percorso della gara per consentire il passaggio dei maratoneti.

Le modifiche e i possibili disagi legati a questi cambiamenti momentanei sono previsti soprattutto nella mattina, dall’inizio del servizio, ma andranno avanti fino al pomeriggio. Modifiche previste anche per alcune linee extraurbane con partenza e arrivo a Firenze che si attesteranno ai confini dell’area della gara.

Per quanto riguarda la tramvia, per consentire il passaggio dei partecipanti (che percorreranno viale Fratelli Rosselli incrociando la linea tramviaria) il servizio della T2 Vespucci sarà interrotto dalle 8.30 alle 9.30 tra le fermate “Unità” e “Ponte all’Asse”. Sarà invece regolare nel tratto della linea tra “Ponte all’Asse” e “Peretola” e quello della linea T1 Leonardo.

Previsto un servizio bus navetta che, dalle 8.30 alle 9.30, collegherà la fermata T2 “Ponte All’Asse” (fermata della navetta in viale Corsica) con la fermata T1 “Leopoldo” (fermata bus navetta in via Galluzzi) garantendo il servizio da e per l’aeroporto.

I primi provvedimenti propedeutici allo svolgimento della gara sono i divieti di transito che scatteranno dalle 2 (alle 7) nell’area del castrum ovvero via Vecchietti, piazza Santa Maria Maggiore, via Cerretani (da via Zanetti a piazza Santa Maria Maggiore), via Zanetti, via dei Conti, piazza Aldobrandini, Canto dei Nelli, piazza San Lorenzo, via dei Gori, via dei Pucci, via Bufalini, via Portinari, via dell’Oriuolo, via del Proconsolo, piazza San Firenze, via della Condotta, via Porta Rossa, piazza Davanzati, via Sassetti.

A seguire, dalle 7 alle 15, il divieto di transito si allarga al centro compreso tra piazza Goldoni, Borgo Ognissanti, via del Porcellana, via Palazzuolo, via dell’Albero, via Santa Caterina da Siena, piazza Stazione, piazza dell’Unità, via Sant’Antonino, via dell’Ariento, Canto dei Nelli, piazza San Lorenzo, via dei Ginori, via Guelfa, via degli Alfani, via dei Servi, via Bufalini, via Sant’Egidio, piazza Salvemini, via Verdi, piazza Santa Croce, via dei Benci, lungarno Diaz, piazza dei Giudici, lungarno Anna Maria Luisa dei Medici, lungarno Archibusieri, piazza del Pesce, lungarno Acciaiuoli, lungarno Corsini.