Firenze, donna di 46 anni uccisa in casa sua: fermato il fratello dopo un interrogatorio, l'avrebbe soffocata

Tragedia a Signa, in provincia di Firenze. Una donna di 46 anni sarebbe stata uccisa in casa sua. Sul posto sono accorsi i carabinieri, a cui sono state affidate le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti. Al lavoro anche i militari delle Sezioni investigazioni scientifiche (Sis) del reparto operativo e il pm di Firenze, Vito Bertoni. Il fratello, che era stato trovato nascosto in un capanno, è stato ascoltato in caserma e dopo l’interrogatorio sarebbe stato fermato.

Il luogo dell’omicidio

La casa dove è avvenuto il presunto omicidio è in via Don Minzoni a Signa, in provincia di Firenze.

A dare l’allarme sarebbero stati i vicini di casa: la donna dovrebbe essere stata soffocata.

Via Don Minzoni a Signa, in provincia di Firenze: è lì la casa in cui è stata trovata la 46enne, ormai senza vita

Secondo quanto riferito dall’Adnkronos, una persona sarebbe stata condotta in caserma dai carabinieri.

Lì ci sarebbe anche il sostituto procuratore, Vito Bertoni.

Fermato il fratello

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere Fiorentino’, che cita le forze dell’ordine, la persona fermata sarebbe il fratello 50enne della vittima. L’uomo, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato trovato nascosto all’interno di un capanno e poche ore prima la moglie ne aveva denunciato la scomparsa.

Il movente potrebbe essere legato a questioni economiche, ma soltanto dall’interrogatorio sarà possibile capirne di più per poter ricostruire quanto avvenuto nelle ore precedenti alla morte delle 46enne.