Fiorenza Rancilio trovata morta in centro a Milano in casa sua: possibile omicidio, profonde ferite alla testa

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Possibile omicidio in pieno centro a Milano. Una donna di 73 anni, Fiorenza Rancilio, è stata trovata morta nel suo appartamento di via Crocifisso, vicino alle colonne di San Lorenzo, mercoledì 13 dicembre. Avrebbe profonde ferite alla testa. Ad allertare i carabinieri sarebbe stato il custode del palazzo. In casa con la vittima c’era anche il figlio, sentito dagli investigatori e trasportato in ospedale in stato di shock.

Chi c’era in casa

Al momento del ritrovamento del cadavere, in casa c’era il figlio della donna, stando a quanto riferito dal Corriere della Sera.

Sarebbe stato sentito dagli investigatori.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il luogo dove è stato ritrovato il cadavere di Fiorenza Rancilio

Il cadavere sarebbe stato ritrovato nel salone dell’appartamento, al nono piano dell’edificio.

A trovare il corpo sarebbe stata la domestica della donna, che si sarebbe rivolta agli uffici dell’immobiliare Omnium – nello stesso palazzo – dopo aver provato invano a entrare in casa.

Solo dopo questo passaggio, sarebbe tornata al nono piano, riuscendo a farsi aprire dal figlio della vittima. Lo riporta l’Agi.

Figlio in ospedale sotto shock

Il figlio 35enne della vittima, stando a quanto riferito dall’Agi, sarebbe stato portato via in ambulanza per essere visitato in ospedale.

L’uomo sarebbe sotto shock.

Il dettaglio della porta d’ingresso

Sul luogo ci sono gli agenti della sezione Rilievi del nucleo investigativo, per il sopralluogo di rito. La porta d’ingresso, stando a quanto appreso dall’Corriere della Sera, era chiusa dall’interno.

Gli investigatori starebbero cercando i familiari della vittima, ma anche eventuali testimoni, per cercare di ricostruire quanto successo.

Chi era Fiorenza Rancilio

Fiorenza Rancilio era la presidente della fondazione Augusto Rancilio, intitolata a suo fratello, architetto conosciuto per essere stato sequestrato dalla ‘ndrangheta a Cesano Boscone, vicino Milano, quando aveva 26 anni, il 2 ottobre 1978.

Il suo corpo non è mai stato ritrovato: secondo alcuni collaboratori, come ricordato dal Corriere della Sera, sarebbe stato ucciso dai carcerieri durante un tentativo di fuga.

Fiorenza e Augusto erano figli di Gervaso Rancilio, immobiliarista.

Nessun legame con il gruppo Rancilio che produce macchine da caffè

Fiorenza Rancilio non ha quindi alcun legame di parentela col Rancilio Group, azienda leader nella produzione di macchine da caffè fondata a Parabiago (Milano) da Roberto Rancilio nel 1896: trattasi di omonimia.