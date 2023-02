Fiorello 'svela' la lettera di Zelensky a Sanremo 2023: "Vi libererò da Amadeus". Poi la telefonata a Fedez

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

In diretta su ‘Viva Rai 2!’ Fiorello ha “svelato” la lettera che il leader ucraino Volodymyr Zelensky avrebbe inviato al direttore dell’intrattenimento Stefano Coletta per essere letta da Amadeus in occasione della finale del Festival di Sanremo 2023 di sabato 11 febbraio. Il comico siciliano lo ha fatto a modo suo, ovviamente, ironizzando sulla quarta presenza consecutiva del direttore artistico.

Sanremo 2023, Fiorello ‘svela’ la lettera di Zelensky

In diretta dal suo format mattutino ‘Viva Rai 2!’ Fiorello ha svelato, per modo di dire, la lettera che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avrebbe inviato a Stefano Coletta e che verrà letta sabato 11 febbraio in occasione della finale del Festival di Sanremo.

Il comico siciliano, in compagnia del suo partner-in-crime Biggio, ha letto il contenuto: “Buonasera popolo italiano. Il mondo in questo momento ha bisogno di pace, ma la pace è la cosa più difficile da conseguire. Io, Volodymyr Zelensky, vi ringrazio per il supporto che il governo e il popolo italiano danno al processo di pace, nonostante i gravi problemi che affliggono il vostro Paese”.

Fonte foto: GettyImages Fiorello ha “svelato” a ‘Viva Rai 2!’ la lettera di Zelensky che Amadeus leggerà al Festival di Sanremo

Quindi, la dichiarazione: “Da parte nostra vi promettiamo, quando tutto questo sarà finito, di contraccambiare il vostro aiuto ed aiutarvi a liberarvi da questo pericoloso soggetto che vi tiene prigionieri ormai da quattro anni e non vi fa dormire: Rita Amedeo Sebastiani, ma credo sia conosciuto da voi italiani con il nome di Amadeus. Grazie popolo italiano”.

Il riferimento è ovviamente a quanto emerso nella tarda mattinata di ieri, lunedì 6 febbraio, quando durante la prima conferenza stampa tenutasi al casinò di Sanremo è stato annunciato che la partecipazione di Zelensky al Festival non avverrà tramite un videomessaggio bensì mediante una lettera che il conduttore e direttore artistico leggerà in mondovisione dal teatro dell’Ariston.

Il collegamento con Fedez

Nella puntata di ‘Viva Rai 2!’ andata in onda questa mattina, martedì 7 febbraio, Fiorello si è messo in collegamento anche con Fedez.

Com’è risaputo, Federico Leonardo Lucia parteciperà fisicamente al Festival di Sanremo nella serata dedicata ai duetti di venerdì 10 febbraio per unirsi agli Articolo 31 in un medley dello storico duo composto da J-Ax e DJ Jad.

In tutte le altre serate, il rapper e imprenditore digitale andrà in onda su Rai 2 con il suo format ‘Muschio Selvaggio’ di cui ha annunciato i primi ospiti che arriveranno questa sera alle 18:40: Marco Mengoni, i Modà e Tananai.

In collegamento con Fiorello, Fedez si è mostrato in compagnia del direttore d’orchestra Beppe Vessicchio e ha scherzato con il comico siciliano.

“È il nostro giardiniere”, ha ironizzato Fedez riferendosi a Beppe Vessicchio, che ha aggiunto: “Sto bene con loro, sono un bravo giardiniere”.

Ancora, Fiorello lo ha incalzato per ottenere qualche spoiler sulla prima serata del Festival che andrà in onda questa sera.

Lo spoiler su Chiara Ferragni

“C’è qualcosa che tu sai e che non sappiamo?”, gli ha chiesto Fiorello per ricevere spoiler.

Fedez ha dribblato la domanda, redarguito dall’assistente che gli faceva cenno di non rivelare nulla. Tuttavia, ricordiamo che anche Chiara Ferragni sarà presente al Festival come co-conduttrice della prima serata. I due stanno soggiornando in case separate.

Le parole di Fedez: “C’è la mia assistente che mi fa cenno con la testa di dire no, ieri sono andato a trovare mia moglie, siamo in case separate perché rovino il clima gioviale. Sono andato da lei perché mi ha fatto una lista di cose che non devo fare, tra cui spoilerare cose”.

Infine Fedez ha rivelato: “Una cosa posso dirla, porterà un vestito molto particolare”.