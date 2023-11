Fiorello scherza su Gianni Alemanno e Marco Rizzo: "Non è un partito, è un Ogm. Sono come Amadeus e i Jalisse"

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Fiorello ironizza su Alemanno. Il conduttore di ‘Viva Rai 2’ ha commentato l’incontro organizzato dall’ex sindaco di Roma per la fondazione di un nuovo movimento di opposizione, al quale parteciperà anche il presidente del Partito Comunista Rizzo.

I commenti di Fiorello

Durante la terza puntata di ‘Viva Rai 2’, Fiorello ha ironizzato sulla presenza al Forum per l’Indipendenza dell’Italia di Gianni Alemanno, del presidente del Partito Comunista Italiano Marco Rizzo.

“Siamo a livelli di Tom e Jerry, Bugo e Morgan, Amadeus e i Jalisse. Non è un partito, è un OGM” ha commentato il conduttore, facendo riferimento alle idee politiche radicalmente diverse dei due.

Fonte foto: ANSA

“Stiamo parlando di Rizzo, che è talmente a sinistra che fa il giro e torna a destra, e Alemanno, che invece fu sindaco di Roma e in quel periodo nevicò. Lui è di destra, ma vuole fare oppoisizione alla Meloni, quindi ha chiamato uno specialista” ha concluso Fiorello.

Il nuovo movimento di Alemanno

Gianni Alemanno ha organizzato un evento chiamato “Forum per l’Indipendenza dell’Italia”, che ha il fine di organizzare un movimento di opposizione alternativo al fronte composto da PD e M5S e da Azione e Italia Viva.

L’idea è quella di riunire in un solo partito molte voci contrarie ad alcune posizioni condivise da buona parte dei partiti politici al momento in parlamento, come l’atlantismo e l’adesione alla Nato.

Questo ha portato alla partecipazione di persone con idee politiche considerate agli opposti. Oltre ad Alemanno, figura storica della destra italiana, ci sarà anche il presidente del Partito Comunista Italiano Marco Rizzo.

L’abbandono di Ovadia e Basile

Non tutti però hanno accettato di partecipare al Forum per l’Indipendenza dell’Italia. Nella giornata di martedì hanno infatti disertato l’incontro sia l’attivista e attore Moni Ovadia che l’ex diplomatica Elena Basile.

Entrambi erano citati come contributori ad alcuni degli incontri che avranno luogo nel contesto della manifestazione, ma hanno annunciato invece che non prenderanno parte al Forum.

La ragione, secondo le dichiarazioni di Ovadia stesso, sarebbe che l’incontro sarebbe stato presentato loro come una discussione sulla Palestina e non come il possibile atto di fondaione di un nuovo partito.