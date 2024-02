Fiorello “imbarazza” Lorella Cuccarini durante il balletto al Festival, imitando il ballerino Manuel Franjo

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2024, quella dedicata alle cover e ai duetti, Lorella Cuccarini è stata la co-conduttrice di Amadeus. Ma il balletto della showgirl ha avuto un ospite inaspettato, Fiorello, che imitando il ballerino Manuel Franjo ha per un attimo messo in imbarazzo la Cuccarini.

Lorella Cuccarini a Sanremo 2024

È andata in onda ieri – venerdì 9 febbraio –la quarta serata del Festival di Sanremo 2024, quella dedicata ai duetti e alle cover, presentata da Amadeus con la co-conduzione di Lorella Cuccarini.

Quello della Cuccarini è stato un ritorno in Rai, voluto fortemente dal conduttore e direttore artistico. E la showgirl non ha deluso, lanciandosi in balletti e imitazioni durante tutta la serata.

Fonte foto: ANSA Un momento del balletto improvvisato da Fiorello con Lorella Cuccarini durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2024

Proprio durante uno di questi balletti però, mentre la Cuccarini era intenta a entrare all’Ariston, tra i ballerini della coreografia ne è spuntato uno inaspettato: Fiorello, che con un travestimento e una vistosa parrucca si è lanciato in un balletto “spinto” insieme alla co-conduttrice.

Il balletto di Fiorello con Lorella Cuccarini

Nel vedere le immagini viene da pensare che l’intervento di Fiorello sia stato improvvisato e non previsto dal copione, almeno guardando la faccia a tratti imbarazzata di Lorella Cuccarini, che però ha prontamente recuperato la concentrazione non appena capito chi ci fosse sotto quella parrucca.

E per restare sull’attualità sanremese, al termine del siparietto lo stesso Fiorello si è rivolto al pubblico affermando che non firmerà la liberatoria per il balletto, non tanto per la sua coreografia quanto per il parruccone indossato, chiamati da Fiorello “los cabellos”.

L’artista siciliano ha difatti messo i panni del ballerino venezuelano Manuel Franjo, che aveva debuttato nella tv italiana a Fantastico 5 con Heather Parisi, amica-nemica della Cuccarini, per poi tornare nella sesta edizione a ballare proprio con la co-conduttrice della quarta serata del Festival.

Manuel Franjo sul balletto di Fiorello

Fiorello ha ballato sulle note di “Sugar, sugar” con Lorella Cuccarini, e al termine dell’esibizione ha improvvisato un breve monologo comico in uno spagnolo maccheronico, lamentandosi per la scomodità dei pantaloni in pelle.

Manuel Franjo fu però ballerino anche a Sanremo, danzando con Patty Brard, valletta di Pippo Baudo nell’edizione del 1985 del Festival. Proprio dopo quell’apparizione televisiva, Franjo iniziò a formare un duo stabile con Lorella Cuccarini a Fantastico.

Il ballerino venezuelano ha inoltre evidentemente apprezzato quanto visto sulla tv italiana, tanto che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un post di ringraziamenti per Fiorello, la Cuccarini, Amadeus e l’intero Festival.