Fiorello difende la Rai chiamata TeleMeloni, poi l'annuncio su Viva Rai2 e Sanremo: cos'ha detto in conferenza

Nella mattinata di lunedì 30 ottobre è andata in scena la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del morning show Viva Rai2: il conduttore Fiorello ne ha approfittato per prendere le difese della Rai, ribattezzata “TeleMeloni“, e per fare un annuncio sul suo ruolo a Sanremo.

Cosa ha detto Fiorello sulla Rai “TeleMeloni”

A proposito delle critiche riguardanti le ingerenze politiche in Rai, Fiorello, ha detto: “La Rai è sempre la Rai e non ‘TeleMeloni’, visto che prima c’è stata TeleDraghi, TeleMonti e così via”.

Poi lo showman ha aggiunto: “La Rai è sempre una, la si ama sempre, indipendentemente dal governo che c’è in quel momento”.

Fonte foto: ANSA Fiorello e Biggio, conduttori, assieme a Mauro Casciari, di Viva Rai2.

L’annuncio su Viva Rai2 e Sanremo

Nel corso della conferenza stampa, Fiorello ha anche parlato di Sanremo, chiudendo all’ipotesi di una sua conduzione: “Non è il mio mestiere, non lo avete ancora capito? Quando mi chiedono ‘quando condurrai Sanremo?’, non dico che mi offendo ma quasi. Io faccio altro, se conducessi Sanremo dopo la quarta canzone presentata mi sarei già stufato. La verità è che ho fatto cinque Sanremo di fila, perché quest’anno andremo fuori dall’Ariston con il nostro glass“.

Poi su Sanremo 2025 ha anche detto scherzando: “Amadeus non ci sarà, io non ci sarò. Prendete Fedez, Fazio da Nove. Ci sono, comunque sia, anche risorse interne come Carlo Conti, che vorrebbe tornare, e Antonella Clerici”.

Lo showman, a quel punto, è stato interrotto da Biggio: “Dice cose a caso, non gli credete”.

Belve va su Nove? La gag tra Fiorello e l’ad della Rai Sergio

In apertura di conferenza stampa, Fiorello aveva scherzato sulle voci riguardanti il possibile passaggio della trasmissione ‘Belve’ su Nove. Rivolto all’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio, anch’egli presente in conferenza stampa, lo showman ha chiesto: “È vero che Belve trasloca sul Nove?“. L’ad della Rai ha replicato con un secco “No“.

Il conduttore di Viva Rai2 ha poi aggiunto scherzando: “Non ve la fate scappare. A Francesca (Fagnani, ndr) dico che se va sul Nove mi presento sotto casa sua e buco le gomme della macchina di Mentana (compagno di Francesca Fagnani, ndr)”.