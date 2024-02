Fiorello a Viva Rai2 ironizza sul caso Ghali e il comunicato Rai su Israele letto da Mara Venier: cos'ha detto

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Anche Fiorello è intervenuto sulle polemiche legate al caso Ghali e al comunicato Rai letto da Mara Venier nel corso di ‘Domenica In’: lo showman siciliano ne ha parlato nella puntata di Viva Rai2 di martedì 13 febbraio.

Fiorello e la battuta sull’Ad Rai Roberto Sergio

Fiorello ha scherzato sulle indiscrezioni sui dissapori tra i vertici Rai, ironizzando sul nome dell’amministratore delegato Roberto Sergio.

A ‘Viva Rai2’, lo showman siciliano ha detto: “Pare che ieri ci sia stata anche una lite furibonda tra Roberto e Sergio“.

Rosario Fiorello conduce ‘Viva Rai2’ assieme a Biggio e a Mauro Casciari.

I finti comunicati Rai letti da Fiorello dopo il caso Ghali

Nel corso del morning show condotto da Fiorello assieme a Biggio e Mauro Casciari, sono arrivati tre finti comunicati della Rai.

Il primo recitava: “La direzione Rai si schiera a favore dei conduttori senza baffi, richiamano troppo Stalin e pertanto se ne chiede l’immediata rimozione”. Il commento ironico di Fiorello: “Il documento è firmato RS…Non so proprio chi sia!”.

Il secondo comunicato: “La Rai si dissocia dalla presenza di un conduttore alla destra e uno alla sinistra di Rosario Fiorello. Dalla prossima puntata chiede che siano entrambi alla sua destra”. Ancora Fiorello: “È firmato di nuovo RS. Ma chi è?”.

Infine, il terzo comunicato: “La Rai prende le distanze da Rosario Fiorello. L’ostentata somiglianza con Massimo D’Alema è una palese manipolazione elettorale. Per par condicio dalle prossime puntate dovrà assomigliare a Maurizio Gasparri”.

Il messaggio serio di Fiorello sulla guerra in Israele

Tra scherzi e risate sul comunicato Rai sul caso Ghali, Fiorello ha anche lanciato un messaggio serio nel corso del morning show ‘Viva Rai2’: “Ricordiamoci ragazzi che la guerra è brutta per tutti e tutti perdono. So che è banale, ma è la verità. Non ci sono morti di serie A o di serie B, soprattutto quando ci sono di mezzo dei bambini. Questa è la cosa più brutta”.

Dopo l’esperienza sul palco a Sanremo 2024, Fiorello era tornato in tv lunedì 12 febbraio con il consueto appuntamento col suo morning show ‘Viva Rai2’, facendo registrare subito ascolti record stando ai dati Auditel.