Fiorello a Sanremo 2024 con Amadeus per la serata finale del Festival: l'annuncio da Bruno Vespa

Fiorello prenderà parte all’edizione 2024 del Festival di Sanremo, condotta e diretta ancora una volta dal suo amico Amadeus. Lo ha annunciato lo stesso showman siciliano ospite di Bruno Vespa su Raiuno a ‘Cinque minuti’.

In quale serata sarà presente Fiorello a Sanremo 2024

Stando a quanto dichiarato da Fiorello a Bruno Vespa, l’attuale conduttore di ‘Viva Rai2’ sarà presente alla serata finale del Festival di Sanremo 2024,

La gag tra Fiorello e Amadeus a Sanremo 2024

Fiorello ha rivelato la gag pensata con il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2024: “Con Amadeus ci siamo messi d’accordo sull’ultima puntata: lo vado a prendere e basta. Lo porto a casa e gli dico: ‘Basta hai chiuso, hai finito'”.

Fonte foto: ANSA Fiorello in collegamento con Amadeus e Gianni Morandi al Teatro Ariston per una gag durante l’edizione 2023 del Festival di Sanremo.

Ultimo Sanremo per Amadeus? Cosa ha detto Fiorello

Fiorello non è ancora del tutto convinto che quella del 2024 sia davvero l’ultima edizione del Festival di Sanremo condotta da Amadeus.

“Non ci credo“, ha scherzato lo showman siciliano prima di concludere il suo intervento a ‘Cinque minuti’ annunciando che proprio Amadeus sarà ospite venerdì 9 giugno in via Asiago per i saluti finali al pubblico di ‘VivaRai2!’.

L’annuncio di Amadeus su Sanremo

Nonostante quanto detto da Fiorello, Amadeus ha confermato ufficialmente a ‘FQ Magazine’ che Sanremo 2024 sarà il suo ultimo Festival: “Lo dico ufficialmente: questo è il mio ultimo Festival. Cinque di seguito sono tanti. Aver eguagliato Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore. Se tra qualche anno mi venisse richiesto potrei tornare, in futuro sì ma adesso mi devo fermare. Pure Morandi lo ha condotto con me a 78 anni”.

Amadeus ha anche rivelato di non aver ancora idea di chi sarà al suo fianco sul palco del Teatro Ariston nella prossima edizione di Sanremo: “Non ci ho ancora pensato, parto sempre dalle canzoni. Inizio a pensarci a da settembre”. Poi ha aggiunto: “Ho voglia di cambiare quest’anno, provo a ragionare per trovare qualcosa che non ho fatto in passato.

Sulle parole di Fiorello in merito alla sua presenza a Sanremo, Amadeus ha detto: “Ciuri, ti aspetto!”.