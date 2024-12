Finta turista prenota una casa su Airbnb per 3 giorni a Firenze: la occupa da 8 mesi, proprietaria disperata

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

È una storia che ha dell’incredibile quella successa a Maria, proprietaria di una casa a Firenze, in zona Gavinana. La signora, che aveva affittato l’abitazione a una finta turista 40enne tramite la piattaforma Airbnb, da ormai 8 mesi non riesce a far sloggiare l’inquilina: quest’ultima vive ormai stabilmente all’interno dell’appartamento e le denunce della proprietaria non hanno prodotto alcun risultato. La magistratura, infatti, non ha ancora permesso alla proprietaria di rientrare in possesso della sua struttura.

La casa a Firenze prenotata su Airbnb e la truffa

L’inizio della travagliata vicenda risale allo scorso 31 marzo, data in cui la 40enne – originaria di Firenze – si presenta alla porta della struttura per il soggiorno accordato tramite prenotazione Airbnb.

La finta turista aveva raccontato di essere dottoressa, in particolare una ricercatrice dell’ospedale San Raffaele di Milano, e di trovarsi nel capoluogo toscano prima di risalire e trasferirsi definitivamente al Nord. “È apparsa subito molto gentile e mai avrei immaginato quanto accaduto in seguito”, ha raccontato al Corriere Fiorentino la proprietaria truffata.

Fonte foto: GettyImages La prenotazione del soggiorno era avvenuta tramite la popolare piattaforma Airbnb

Scaduti i primi tre giorni nella struttura, ad aprile, l’ospite avrebbe chiesto a Maria qualche giorno in più.

Le due avrebbero quindi effettuato una trattativa privata, accordandosi per altri giorni di pernottamento senza passare da Airbnb. “Mi ha pagato in contanti perché sosteneva di aver perso i documenti”, spiega oggi l’host.

Il rifiuto di liberare l’abitazione

La svolta, in negativo, arriva il 18 maggio, dopo diversi giorni di soggiorno concessi ma mai pagati. In quella data sarebbero dovuti arrivare alcuni ragazzi dall’Australia.

È a questo punto che la 40enne fiorentina esce allo scoperto, rifiutandosi di andarsene e arrivando a chiamare i carabinieri per dire che la proprietaria la stava disturbando.

“La ragazza vive nell’appartamento insieme al figlio 20enne, un cane e un gatto, come se niente fosse e come se l’appartamento fosse suo”, la testimonianza della donna.

La denuncia e la causa legale

Già a maggio era scattata una prima denuncia per violazione di domicilio e insolvenza fraudolenta.

L’azione, tuttavia, è risultata vana. Un ricorso d’urgenza è stato presentato al giudice civile a ottobre, ma è stato respinto. Una causa legale, infine, è stata avviata, con la prima udienza prevista però a marzo 2025.

“Non so come fare ad arrivare alla fine del mese – ha spiegato disperata Maria -. Avevo staccato le utenze di luce e gas ma lei, non so come abbia fatto, è riuscita a farsele riallacciare a nome mio”.