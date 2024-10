Finta Giorgia Meloni nella serie tv Fasci, parodia di Friends in Spagna: il suo discorso con il "fake" Trump

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

È andata in onda in Spagna l’anteprima di “Fachas” (“Fasci”), la prima sitcom con protagonisti i principali leader dell’estrema destra (ricreati in parte con l’intelligenza artificiale): trai personaggi della serie Santiago Abascal, Giorgia Meloni, Donald Trump, Marine Le Pen e Javier Milei, che condividono un appartamento.

“Fasci”, la nuova sitcom spagnola

L’emittente privata spagnola La Sexta, nel corso del programma “El intermedio”, ha lanciato l’anteprima di “Fachas” (gergo spagnolo per dire “fasci”), la prima sitcom con protagonisti i principali leader dell’estrema destra, che per sigla e contenuti fa il verso alla famosa serie “Friends”.

La serie racconta la vita quotidiana di un gruppo di “amici di estrema destra” che condividono un appartamento: Santiago Abascal (leader del partito di destra spagnolo Vox), Giorgia Meloni, Javier Milei (presidente dell’Argentina), Donald Trump e Marine Le Pen (leader di Rassemblement National).

Fonte foto: ANSA Giorgia Meloni con il leader di Vox Santiago Abascal, due dei “protagonisti” della sitcom spagnola “Fachas” (“Fasci”)

Tutti gli attori che impersonano i leader di estrema destra sono vestiti esattamente come lo sarebbero i loro alter ego, ma grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale (che ha creato degli avatar partendo dalle figure reali) ogni personaggio ha effettivamente il volto del leader che viene rappresentato.

Meloni e Trump contro Abascal

Nel primo spezzone mandato in onda, proprio la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e il candidato repubblicano Donald Trump si preparano alla visita di una persona che potrebbe diventare loro nuovo coinquilino, Santiago Abascal.

L’anteprima inizia con Giorgia Meloni e Donald Trump sul divano del soggiorno, in pieno “stile Friends”, con la leader italiana che “rimprovera” Trump per aver guardato la tv per cinque giorni: “Questa stanza ha un odore più forte di quello della casa degli Obama”.

Questa conversazione ricorda alla Meloni l’appuntamento con un potenziale nuovo inquilino, il leader di Vox Santiago Abascal, che viene quindi preso in giro sia per la sua apparente allergia al lavoro che per l’aspetto, ma che rassicura comunque i due: “se quello che ti preoccupa è la mia solvibilità, non preoccuparti, come garanzia ho una fondazione, sette bar sulla spiaggia e un cavallo purosangue”.

La presentazione della sitcom

“Fachas” è una sitcom che ha tutti i presupposti per far discutere anche al di fuori della Spagna, non tanto per il livello della comicità espresso quanto più per il contesto nel quale i protagonisti (o meglio, i leader della destra mondiale) vengono inseriti.

Sul sito che presenta la sitcom, il programma è presentato in questo modo: “L’ultradestra si sta allargando nel mondo e per questo abbiamo deciso di trasmettere la prima sitcom che ha come protagonisti i suoi principali leader: Fachas”.

Al momento sono stati rilasciati alcuni spezzoni anche di altre puntate e, nonostante il titolo e le battute a volte forti (come quando Abascal, preoccupato di non ottenere la camera, dice che il rischio è che “verrà occupata da un abusivo e già sapete che si barricano dentro, fanno 15 o 20 figli e usano gli aiuti pubblici”) la serie non ha ancora causato particolari polemiche.