Finlandese picchiato brutalmente a Como dopo la richiesta di una sigaretta: identificati i tre aggressori

È di tre denunce per lesioni aggravate il bilancio di un episodio di violenza avvenuto a Como. Un gruppo di giovani è stato accusato di aver aggredito un cittadino finlandese nella notte tra sabato e domenica.

Dettagli dell’aggressione

La Polizia di Stato di Como ha spiegato di aver denunciato in stato di libertà un 19enne algerino, un 21enne dominicano e una 20enne italiana, tutti con precedenti. I tre sono accusati di aver aggredito un 39enne finlandese, in Italia per lavoro, mentre rientrava nel suo hotel in Piazza Volta.

La dinamica dei fatti

Verso le 2 di notte, le volanti sono intervenute in Piazza Volta a seguito di una segnalazione di aggressione. La vittima, trovata sofferente e con il volto tumefatto, ha raccontato di essere stata accerchiata e malmenata da un gruppo di cinque persone. L’aggressione sarebbe avvenuta per futili motivi legati alla richiesta di una sigaretta, culminando con un colpo alla testa inferto con una bottiglia vuota.

Indagini e denunce

Gli agenti hanno raccolto testimonianze e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza, riuscendo a identificare tre dei responsabili. Questi sono stati riconosciuti dalla vittima e denunciati per lesioni aggravate in concorso. La Procura della Repubblica di Como è stata informata e sono in corso ulteriori indagini per identificare gli altri due membri del gruppo.

Provvedimenti e indagini in corso

Gli esperti della Divisione di Polizia Anticrimine stanno preparando una relazione tecnica per il Questore di Como, Marco Cali’, al fine di emettere provvedimenti amministrativi di prevenzione. Le indagini continuano per identificare gli altri due aggressori. Per ulteriori dettagli, visita il sito della città: Como.

Fonte foto: IPA